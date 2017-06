Sénégal: Un officier loue les "performances"' des nouvelles acquisitions de la Marine sénégalaise

Dakar — Le capitaine de corvette Gouye Sougoufara, commandant du patrouilleur "Kédougou", à l'origine de l'arraisonnement de sept chalutiers battant pavillon chinois, au large de la Casamance (sud) a salué, vendredi, à Dakar, le niveau de performance des nouvelles acquisitions de la Marine sénégalaise.

"C'est des bateaux performants, qui ont des moyens d'action beaucoup plus performants avec plus de vitesse et d'armements et plus de capacité de détection. Cela nous a permis d'agir en simultanée sur plusieurs cibles", a-t-il dit lors de la réception des navires arraisonnés.

Le Sénégal a acquis ces dernières années plusieurs patrouilleurs pour renforcer ses moyens dans ce domaine, en vue d'assurer la souveraineté et la protection de ses eaux. Les navires "Conejera", "Ferlo" et "Kédougou" font partie de ces dernières acquisitions.

Le patrouilleur "Kédougou" a été réceptionné en avril 2015 pour assurer des missions de souveraineté dans la zone économique exclusive du Sénégal.

"Les nouvelles acquisitions nous donnent plus de capacité, plus de moyens d'intervention pour sécuriser nos eaux", a assuré le commandant du patrouilleur "Kédougou" qui, a-t-il relevé, "a fait respecter la loi dans les eaux territoriales sénégalaises", en procédant à l'arraisonnement de chalutiers battant pavillon chinois.

Ces navires en cause, qui avaient commis une infraction relativement à leur position, ont de plus tenté de corrompre le patrouilleur "Kédougou" et ses hommes, si l'on en croit le capitaine Sougoufara.