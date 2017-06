Sénégal: Plateforme Made-in-Senegal - Le pays ur la route de l'entreprenariat numérique pour les jeunes et les femmes

Les organisations d'appui au commerce se font l'écho des entrepreneurs auprès des gouvernements. L'agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX) a travaillé étroitement avec ces entrepreneurs et le Centre du commerce international (ITC), dont le mandat consiste à connecter les petites et moyennes entreprises aux marchés internationaux.

Une première étape serait l'harmonisation de la législation douanière. L'accès aux paiements internationaux et l'établissement de confiance entre le prestataire et le client sont d'autres contraintes qui pèsent sur les entrepreneurs.

Le président Macky Sall a rencontré des entrepreneurs sénégalais venus présenter leurs activités numériques à l'occasion des Journées européennes de développement à Bruxelles. Ensemble, ils ont abordé les opportunités et les défis du commerce du commerce électronique et la création d'emplois de qualité.

