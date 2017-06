Sénégal: Législatives - « Euttou askan wi » annonce sa participation

La coalition est composée entre autres, du mouvement citoyen « Far ak Senegal » présidé par Ousmane Kane, du mouvement «Senegal d'en bas» de Cheikh Dieng, du mouvement « Senegal feppey metti » de Abdoulaye Bâ, du parti pour la démocratie et la citoyenneté de Doudou Ndiaye et du parti « Car leneen » du Pr Amsatou Sow Sidibé, ainsi que d'associations de femmes, de jeunes, d'autorités religieuses et coutumières.

Avant de regretter qu'il s'y ajoute que beaucoup de Sénégalais de la diaspora n'ont pas pu s'inscrire sur les listes électorales. En termes d'orientations, elle a expliqué que les listes respectent la diversité de la coalition tant au niveau départemental qu'au niveau national et qu'elles manifestent la représentativité de la population sénégalaise à travers les personnes vivant avec handicap, les jeunes, les femmes et bien évidemment la diaspora.

