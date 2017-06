Togo: L'ESOP prend de l'avance grâce à La BB-Lomé

Le Togo dispose encore de 3 400 000 hectares de terres arables non utilisées. Alors, « ce partenariat est une opportunité pour augmenter le nombre des entreprises de riziculteurs car leur seul souci est le débouchés et permettre d'employer les jeunes qui sortent par centaines dans nos universités », a indiqué Komi ABITOR, Promoteur des ESOP Riz.

Les Entreprises de Services et Organisation de Producteurs (ESOP) feront dorénavant bonnes recettes. Elles viennent nouer un partenariat avec la Brasserie BB Lomé pour lui livrer une bonne partie de son riz, notamment un total de 1080 tonnes par an, soit 40% du riz qui sera produit.

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.