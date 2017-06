Togo: Adjamagbo-Johnson - "Faure a interet a hater le pas et a normaliser les choses"

Parce que la CEDEAO, c'est la CEDEAO des peuples, et elle ne peut qu'encourager la democratie, la bonne gouvernance et le developpement. Donc nous attendons qu'il nous montre qu'il merite cette place.

"Pour faire ces reformes, on n'a pas besoin d'un an. Nous avons besoin de ces reformes dans un bref delai. il faut qu'il le comprenne. S'il ne fait pas, ca va porter prejudice au travail qu'il va faire en tant que president en exercice de la CEDEAO"

La presidente de CAP 2015 et SG de la CDPA, Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson, a la suite de la conference de presse annoncant l'unicite d'actions, entre son regroupement et le G6 (Groupe des six), y est allee de son appreciation de la nouvelle charge que les Chefs d'Etat de la CEDEAO ont confie a Faure Gnassingbe depuis dimanche dernier.

