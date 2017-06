Sénégal: Harmonisation des cadres d'intervention - Le Pndl et le Puma signent un protocole d'accord

Une cérémonie de signature d'un protocole de partenariat entre le Programme national de développement local (Pndl) et le Programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) a eu lieu hier.

À travers cette entente, les deux structures s'engagent à mutualiser leurs interventions dans l'ensemble du territoire national afin de réaliser des services essentiels de base dans une perspective de réduction de la pauvreté.

L'objectif du Programme national de développement local (Pndl) et du Programme d'urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) est de collaborer dans le souci d'aménager un meilleur cadre d'épanouissement des populations.

Fortes de cet objectif, les deux entités ont signé hier un protocole d'accord de partenariat. A travers cette entente, les deux structures veulent donner un signal fort en direction des zones les plus enclavées du Sénégal.

Ce partenariat permettra, entre autres, de faciliter la réalisation d'une plateforme minimale d'infrastructures sociales de base dans les collectivités territoriales.

Selon Moussa Sow, coordonnateur national du Puma, « le Puma est un programme conçu par les pouvoir publics pour corriger le problème d'iniquité noté dans les zones frontaliers matérialisé par l'enclavement, le niveau élevé du taux de pauvreté et l'accès limité aux services sociaux de base des populations ».

Pour une plus grande efficacité des interventions sur le terrain, la mutualisation et l'harmonisation des interventions entre les différents programmes de l'Etat sont nécessaires, relève-t-il.

A travers ce partenariat, il s'agira de co-élaborer des instruments de gouvernance et de gestion des infrastructures dans le but de favoriser un développement économique local. Il s'agit pour les deux entités de veiller à la pleine exploitation et à la valorisation des potentialités existantes.

De par cette entente, les deux entités sont enfin dans les dispositions de marquer la présence effective de l'Etat aux côtés des populations, en assurant la connectivité numérique, l'amélioration significative de la couverture téléphonique et audiovisuelle des territoires frontaliers, informe M. Sow.

Ainsi, l'administration territoriale et les élus locaux se verront fortement impliqués dans l'atteinte des objectifs fixés. La région de Kédougou constitue la première étape de la mutualisation des ressources entre les deux programmes.

De son côté Mamadou Thiaw, secrétaire exécutif du Pnld, relève « l'aboutissement de la somme d'efforts entrepris par les deux entités. Ce qui symbolise la profondeur et la similitude des visions qui animent les deux structures », a-t-il dit.

Il stipule en outre que ce partenariat sera complété par des plans d'actions spécifiques qui vont inclure les agences régionales de développement intervenant dans les zones et territoires frontaliers. Ce qui revêt donc une dimension très pratique.

Il s'agira pour les deux structures de s'impliquer dans la conduite des investissements. Cette approche implique « de cofinancer les infrastructures destinées aux communautés de base dans les zones frontalières : études techniques, sociales, environnementales, réalisations physiques d'infrastructures ».

Les deux structures se sont également entendues à régulièrement partager des informations pouvant directement impacter sur la concrétisation des projets afin de réaliser des services essentiels de base dans la perspective d'une réduction de la pauvreté.