Selon ce journaliste et responsable du site en ligne « PressAfrik », « avec cette législation et cette réprimassions tous azimuts, les journalistes sont obligés de réfléchir à deux fois avant de diffuser une information. Ce qui pousse à dire que la presse en ligne est en danger au Sénégal ».

D’après lui, « la protection des données personnelles est très importante à l’ère où nous sommes. Mais, il est important de souligner que la vie privée est un domaine très large. D’où l’importance de trouver l’équilibre entre liberté et sécurité. En effet, en cas d’atteinte à la vie privée d’une personne dès qu’on est saisi, on informe le procureur ».

M. Fall fait allusion à l’affaire de la fille présentement en détention à cause d’un photomontage jugé offensant sur le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall et qui a été diffusé sur les réseaux sociaux.

Selon lui, « les supports technologiques (facebook, twitter, youtube entre autre…) sont en avance sur nos législations. Et il sera difficile d’adapter les lois par r apports à ces nouvelles technologies du fait de leur éclosion rapide ». Et d’ajouter : « les histoires de photomontages n’honorent pas la démocratie Sénégalaise ».

Seydi Gassama estime que cette loi porte atteinte à la liberté d’expression. « Pour un oui ou un non, les gens sont mis en prison. Les réseaux sociaux sont des grandes places planétaires. Le seul hic, est que l’adoption de cette loi n’a pas fait l’objet de consultation. On ne sait plus c’est quoi les bonnes mœurs. On a de nouveaux délits, de nouvelles infractions qui sont punis et qui n’ont pas été prévu par la loi ».

Selon le Directeur exécutif de son antenne dans le pays, « cette nouvelle législation a pour but de contrôler la société, de cacher les dérives auxquelles s’adonnent les politiques et qui peuvent être exposé devant les médias ».

Copyright © 2017 allAfrica.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.