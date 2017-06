Sénégal: Chanson soufie - Le Zikr, un pont entre les pratiques culturelles et religieuses

« La chanson soufie au Sénégal : les limites de la définition d'un genre hybride » est le dernier thème abordé, hier, lors de la clôture du colloque international sur le Zikr organisé, du 5 au 7 juin, par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et celle de Caroline du Nord à Chapel Hill, aux Etats-Unis.

La chanson et la poésie soufies se déploient dans des univers de religiosité avec des spécificités découlant de la culture locale et des trajectoires des différentes communautés.

La chanson soufie au Sénégal donne à voir une cohabitation entre le sacré et le profane. Elle évoque à la fois la trajectoire coloniale du Sénégal et les modes d'appropriation de l'Islam auquel on a accolé les adjectifs « sénégalais » et « noir » pour valider son syncrétisme. Cela traduit moins un compartimentage raciste qu'une réalité dans la pratique religieuse et dans l'extériorisation de la religiosité. « Le genre hybride » dont parle le chercheur à l'Institut fondamental d'Afrique noire, Mamarame Seck, pour évoquer la chanson soufie au Sénégal témoigne de ce fait. Il atteste la manière même dont l'Islam s'est implanté au Sénégal et des « modes » de dévotion.

C'est pourquoi, en soulignant les limites et en conférant une acception à la chanson soufie, il a tenu à faire une rétrospective sur l'implantation de la religion des musulmans en énumérant cinq phases principales. La première a trait à la relation économique entre les Arabes et les rois. La deuxième fait état de l'intérêt des « indigènes » pour l'Islam. La suivante est celle que les chercheurs ont appelé la « réforme » destinée à enlever les souillures. Il s'en est suivi une étape d'accommodation ou d'adaptation avec l'avènement de nouveaux cheikhs comme Ahmadou Bamba, El Hadji Malick Sy... La dernière, celle que vit l'humanité actuellement, est, selon lui, la « néo-réforme » avec le salafisme qui s'attaque au soufisme.

Résistance culturelle

Son exposé a été axé sur le syncrétisme religieux et culturel pour dire que le « chantre » s'accommode d'un concept sacré et non sacré parce que les chansons soufies sont bien ancrées dans la culture endogène. Il se pose de plus en plus le problème de leur sacralité. Toujours est-il que les nouvelles générations s'approprient leur culture et leur histoire et les déclinent à leur manière. Il a illustré son propos par plusieurs exemples, comme le « Thiant », qui tolèrent la danse. Mamarame Seck est également revenu sur les textes des guides religieux écrits en arabe classique et en wolof pour magnifier leur beauté. Le professeur Ousmane Sène a, quant à lui, établi un lien avec les moines de Keur Moussa par leur capacité à incorporer des ingrédients de la culture sénégalaise dans la liturgie.

Pour le professeur Penda Mbow, la pratique du Zikr évoque plusieurs choses. Elle est un refuge. « Elle n'est pas seulement une résistance culturelle. C'est aussi un moyen pour ne pas se laisser corrompre par son environnement immédiat. Ce colloque, selon elle, a permis d'apporter une innovation majeure dans l'étude du fait religieux. Il est important, à ses yeux, de renouveler la pensée de la recherche en Islam.

Auparavant, Ali Colleen Neff, jeune femme s'intéressant à la pratique soufie des Baye Fall, a dessiné les figures féminines du soufisme sénégalais en axant son exposé sur des chanteuses de cette communauté d'un point de vue anthropologique. Il a été question, à sa suite, de la place des instruments dans la chanson soufie. L'idée d'organiser un autre colloque, l'année prochaine, a été émise par le musicien et ministre conseiller Youssou Ndour avec la participation d'Egyptiens.