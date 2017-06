Plus que vingt-quatre heures, et les Etalons seront face aux Palancas Negras d'Angola dans la soirée du 10 juin prochain, au stade du 4-Août, en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019.

C'est dans cette perspective que le sélectionneur national, Paulo Duarte, et deux de ses poulains étaient face à la presse, le jeudi 8 juin 2017 à Ouagadougou.

Sous le coup de 18h le samedi 10 juin 2017, le stade du 4-Août vibrera avec les Etalons qui joueront leur premier match officiel au Burkina, au lendemain de la CAN Gabon 2017 où ils ont obtenu la médaille de bronze. A cette occasion, le sélectionneur, national Paulo Duarte, et ses poulains auront en face d'eux les Palancas Negras d'Angola, pour une opposition comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. A quarante-huit heures de cette rencontre, Paulo Duarte, accompagné de Aristide Bancé et de Abdou Razack Traoré, a animé un point de presse le 8 juin dernier. Pour le sélectionneur national, il n'y a pas de favori et seul le terrain déterminera tout.

Et de relever que l'Angola reste une bonne équipe tout comme le Botswana et la Mauritanie qui sont toutes logées dans le même groupe, donc prochains adversaires des Etalons. Paulo Duarte fait savoir que leur premier adversaire dans ces éliminatoires, a renouvelé son groupe en perdant sept à huit joueurs de haut niveau. Mais qu'a-t-il comme informations sur l'équipe actuelle ? A ce sujet, il dira avoir vu des images des derniers matchs des Palancas Negras et par rapport à la sélection qui affronte les Etalons, il note l'absence d'au moins 4 à 6 titulaires. Dans ces conditions, le technicien portugais confie que la façon de jouer peut changer, tout en avouant que l'Angola regorge habituellement de joueurs de talent.

Pour une première sortie et surtout à domicile, le plus important reste les trois points, comme l'a relevé l'attaquant Aristide Bancé. Il connaît bien cette équipe pour avoir joué contre elle en double confrontation en 2014, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015 avec une victoire de 3 buts à 0 pour les Burkinabè à Luanda et un nul de 1 but partout à Ouagadougou. Pour le sociétaire de l'ASEC Mimosas de Côte d'Ivoire, tous les matchs ne se ressemblent pas et ses camarades et lui seront face à une équipe qui ne sera pratiquement pas la même que celle de 2014.

Jouer un premier match officiel à domicile, au lendemain d'une CAN où ils ont été médaillés de bronze, Aristide Bancé avoue que ce n'est pas toujours facile parce que vous êtes très attendus par le public et les observateurs. A quelle équipe des Etalons doit-on s'attendre face aux Palancas Negras ? Si Paulo Duarte n'a pas voulu la dévoiler, il indique qu'il fera confiance à la paire centrale Steeve Yago-Issoufou Dayo. Par contre, au milieu de terrain, il aura à opérer des choix face aux titulaires.

Mais, le technicien revèle par exemple que Sibiri Alain Traoré n'a pas été régulier en club, donc qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu lors de la saison qui vient de s'achever. Ses compères dans l'entre-jeu tels que Blati Touré, Abdou Razack Traoré, sont pratiquement dans la même situation. Mais, c'est surtout pendant l'après CAN 2017 qu'ils n'ont pas beaucoup joué en club.

Au-delà, Paulo Duarte souligne qu'il faut être très exigeant vis-à-vis des joueurs pour qu'ils donnent le maximum puisque, dit-il, les observateurs sont exigeants vis-à-vis de l'équipe par rapport à son statut sur le plan continental. C'est dans ce sens qu'il dit être exigeant parce que le Burkina Faso doit confirmer qu'il fait partie des meilleures équipes du continent.