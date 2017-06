Nos parents ont eu beau coup d'enfants. C'est l'évêque qui était le dernier né. Il est né à Mbalmayo où notre papa travaillait. Mais c'est dans ce village qu'il a passé une bonne partie de son enfance. Dès son enfance, il a commencé à se distinguer par son obéissance et son intelligence. Mon petit frère obéissait à tous les parents qui nous ont encadrés dans ce village. Etant enfant, l'évêque passait dans toutes les maisons du village et demandait aux parents s'ils avaient besoin d'eau dans leurs récipients. Lorsqu'il trouvait les récipients vides, il les remplissait et rentrait immédiatement à la maison pour lire ses cours. Mon petit frère aimait également aller à l'église même lorsque nos parents étaient absents. Depuis qu'il est devenu évêque on se voyait très rarement mais chaque fois que notre famille avait besoin de lui, il ne manquait pas à l'appel.

L'annonce de la mort de Jean -Marie Benoît Bala m'est parvenue au moment où je m'apprêtais à enterrer ma fille. La semaine dernière lorsque je préparais les obsèques de ma fille j'ai entendu à la radio que l'évêque est porté disparu et qu'il était dans l'eau. Je me suis posé la question de savoir comment il a fait pour entrer dans l'eau étant donné qu'il ne connaît pas la pêche. Lorsque tout le village a appris cette disparition, les gens ont accouru ici pour s'enquérir des dernières nouvelles malgré le fait que j'avais un deuil.

