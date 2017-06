Luanda — Le conseil de discipline de la Fédération Angolaise de Football (FAF) a sanctionné 13 arbitres, en particulier la peine de 50 jours appliquée à l'équipe dirigée par José Alvaro, du match Progresso de Lunda Sul-Primeiro de Agosto (1-2), de la 13e journée du championnat national de football de première, dit Girabola 2017.

Rosario Cassinda et Estanislau Muluta Prata ont été des arbitres assistants du match dont l'issue a été déterminée par volte-face. Compte tenu de ce résultat, les partisans de l'équipe hôte ont commis des actes considérés comme hors-loi par le conseil de discipline, ce qui a abouti à l'interdiction du stade de Mangueiras, à Saurimo.

Sur proposition du Conseil central des arbitres (CCAFA), ont également été punis pour 45 jours, les principaux juges Paulo Sérgio, Bernardo Nangolo et Joseph Maxia et assistants Elias Kalei, Flávio Dias et Cláudio Vunge.

La FAF a aussi puni pour 30 jours, à nouveau José Maxia (double incrimination) et Ailton Carmelino (principaux), en plus des assistants Orlando Pimenta, Flávio Dias et Domingos Cordeiro.

Ces arbitres punis ont été impliqués dans les matches Progresso de Luanda-Primeiro de Agosto (13e journée), Santa Rica de Cássia de Uige-Petro de Luanda (0-1, 14e journée), Primeiro de Maio de Benguela- Santa Rita ( 3-2, 13e), FC Bravos de Maquis de Moxico / Recreativo de Libolo (1-0, 14e), Petro de Luanda-Primeiro de Maio de Benguela (4-1, 15e) et Progresso de Lunda Sul / Desportivo de Huila (2-0, 15e)

Les peines, selon le communiqué de la FAF parvenu à l'Angop, entrent en vigueur au début du deuxième tour de la compétition.