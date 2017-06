Angola: Le FNUAP déplore la mort de son directeur exécutif

Auparavant, il a été ministre de la Santé du Nigeria et le Directeur général de l'Agence nationale de lutte contre le SIDA, une entité qui a coordonné le travail du VIH et du sida au Nigeria.

Osotimehin, médecin et spécialiste de la santé publique, est devenu le quatrième directeur exécutif du FNUAP et le sous-secrétaire général des Nations Unies le 1er janvier de 2011.

Selon le document, le défunt a vigoureusement défendu trois objectifs principaux transformateurs: zéro décès maternels évitables, zéro demande insatisfaite pour la planification familiale et l'élimination des pratiques préjudiciables aux femmes et jeunes filles.

Le FNUAP est déterminé à poursuivre la vision médicale d'Osotimehin pour les femmes et jeunes et continuera à défendre les droits de l'homme et la dignité de toutes les personnes, en particulier les adolescentes en situation de vulnérabilité.

Osotimehin n'a jamais eu peur de faire face à des défis; son leadership remarquable a contribué à maintenir la santé et les droits des femmes et des jeunes filles dans le monde à l'ordre du jour mondial.

Dans la note de presse parvenue à l'Angop, le FNUAP souligne l'engagement et le dévouement du défunt, en particulier envers les femmes et jeunes, pour lesquels il a consacré sa vie depuis qu'il est devenu médecin au Nigeria.

