Sénégal: Mise en œuvre de sa politique - L'ipar lance un nouveau plan quinquennal

L'Initiative prospective agricole et rurale (Ipar) a lancé hier, jeudi 8 juin, son plan quinquennal 2017-2021.

Selon son directeur exécutif, Cheikh Oumar Bâ, l'objectif de ce plan est de fournir à l'Ipar un référentiel d'orientation et un cadre stratégique sur cinq ans. «Ipar a décidé de se doter d'un nouveau plan pour faire face aux nouveaux défis du développement, en général, et du secteur agricole et rural, en particulier», renseigne son directeur exécutif.

Pour Cheikh Oumar Bâ, l'institution doit s'assurer de la pertinence de sa vision, de ses missions et se soumettre à l'exigence de mise à jour des thématiques et de ses axes d'intervention pour adopter ses réponses aux attentes des acteurs et partenaires. En lancement ce nouveau plan, l'Ipar cherche à atteindre de nouveaux défis. Si l'on en croit, Cheikh Oumar Bâ, l'Ipar s'est déjà positionné sur les questions relatives à la gouvernance foncière, les changements climatiques, l'emploi des jeunes et les Objectifs de développement durables (Odd).

Venu présider le lancement de ce nouveau plan, le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural, Pape Abdoulaye Seck, a décliné les fondements d'une agriculture forte et durable. Il s'agit, entre autres, selon le ministre, de fortifier les exploitations familiales, de promouvoir une agriculture diversifiée. Le Sénégal doit aussi développer un équilibre entre une agriculture fortement influencée par la mondialisation et l'Afrique telle qu'elle doit se faire en Afrique.