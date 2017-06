Sénégal: Nécrologie - Le sculpteur Ndary Lo n'est plus

Né à Tivaouane en 1961, Ndary Lo «expose depuis 1996», dit la partie biographie de son site Internet, poursuivant sa quête autour du «thème de l'homme» ; en domptant le fer. Et avec ses «Hommes qui marchent», car c'est à cela que ressemblaient ses sculptures, qui avaient bien du mal à cacher qu'elles étaient de lui, Ndary Lo, diplômé de l'Ecole nationale des Beaux-arts de Dakar, avait exposé ici et là, au Sénégal, comme à l'étranger. «Chevalier des Arts et Lettres de la République française, il a obtenu plusieurs prix et distinctions, dont le Grand prix Léopold Sédar Senghor de la Biennale de Dakar, en 2002 et en 2008».

