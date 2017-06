10 ans jour pour jour, depuis le 9 juin 2007, que Sembene Ousmane nous a quittés.

Mais que reste-t-il donc de «l'aîné des anciens», et surtout, que retiennent de lui nos jeunes réalisateurs ? Dans cet entretien croisé, vous entendrez quelqu'un comme Ismael Thiam, vous parler de la fois où il a reçu, des mains de Sembene lui-même, le prix du jury pour son court métrage «Djaay Diap». C'était en 2004. Et toujours dans les lignes qui suivront, le jeune réalisateur Abdou Khadir Ndiaye, plusieurs fois primé récemment pour son court métrage «Xale bu rerr», vous avouera tout de même qu'il est plus «Mambéty que Sembene». Même s'il vous dira qu'une salle de cinéma devrait porter le nom de Sembene Ousmane. Leurs films préférés ?

Ismael THIAM : «Sembene et moi, en 2004...»

J'ai eu la chance de bénéficier de pas mal de master class au Média Centre, à l'époque où Sembene était encore en vie. Sembene était avec nous au Média Centre et j'ai moi-même eu la chance, en 2004, de recevoir de ses mains, le prix du jury, pour mon court métrage «Djaay Diap». Sembene m'a donc remis le prix, c'était au Théâtre National Daniel Sorano, avec un petit message.

«Sembene, Joe Ouakam, Oumar Ndao, Ibou Diouf...»

Ah le message, je ne peux pas vous dire franchement, mais grosso modo, ça voulait dire qu'il faut que le combat continue. Le message de Sembene, c'est le même message que celui de Joe Ouakam, le même message que celui d'Oumar Ndao, celui d'Ibou Diouf, qui vient de nous quitter... Le combat continue.

Abdou Khadir NDIAYE : «...Sembene n'était déjà plus de ce monde...»

Quand je me suis lancé dans le cinéma, Sembene n'était déjà plus de ce monde, mais je m'intéressais déjà à son œuvre, et s'il y en a une qui m'a marqué, c'est bien «Moolaadé» : du point de vue de la dramaturgie, c'est quelque chose de très réussi, et en plus c'est son tout dernier film. Au sujet de son écriture linéaire, ce que je peux dire, c'est que c'est ce film-là qui m'a le plus marqué. C'est mon préféré.

Ismael THIAM :«Guelwaar et Moolaadé...»

S'il y a un film de Sembene qui m'a marqué, c'est bien «Guelwaar» ; mais «Moolaade», c'est autre chose. C'est le dernier film de Sembene, et c'est un chef d'œuvre : en terme esthétique, en terme de contenu artistique. Sans oublier que le film touche à une thématique tabou : on parle d'excision, et Sembene a ouvert le débat, au niveau national et international, pour dire attendez, il ne faut pas que l'on excise nos petites filles de 13-14 ans.

Abdou Khadir NDIAYE : «Mon premier film de Sembene»

La première fois que j'ai vu un de ses films, c'était «Guelwaar», et je ne savais même pas ce que c'était que le cinéma. Le personnage qui m'a marqué, c'est l'acteur qui a interprété le rôle principal (Thierno Ndiaye Doss, Ndlr).

Mais il y a un autre film, auquel je pense à chaque fois que je dois faire un casting, c'est la Noire, pour son actrice principale (Thérèse Mbissine Diop, Ndlr).

Abdou Khadir NDIAYE : « Moolaadé et moi...»

Je n'ai pas personnellement connu Sembene, on ne s'est même jamais vu, je ne peux pas dire grand-chose de lui, mais par rapport à ses œuvres, ce que je peux dire, c'est que c'est quelqu'un qui relatait des faits de société. Il faisait un cinéma populaire, sur une histoire linéaire, pour toucher le maximum de public. Dans son écriture, il y avait toujours quelque chose de politique, quelque chose d'engagé, quelque chose à défendre, quelque chose de culturel.

«Plus Mambéty que Sembène»

Je ne me sens pas très influencé par Sembene Ousmane, même si j'aime beaucoup ses films. Mais émotionnellement, «Moolaadé» est le meilleur film. Je me sens plutôt influencé par les œuvres de quelqu'un comme Djibril Diop Mambéty : la dramaturgie, le côté artistique, le côté poétique etc.

Ismael THIAM : «Si on ose faire des films aujourd'hui... »

Nous sommes ses héritiers. Sembene nous a légué des films, et on apprend beaucoup en regardant ses films. Quelque part, c'est lui qui nous a ouvert la voie dans le cinéma, et aujourd'hui, si on ose faire des films et les montrer un peu partout à travers le monde, c'est grâce à l'expérience de Sembene, et c'est très important.

«Qu'on n'attende pas 20 ans encore pour célébrer Sembene»

Pour les 72h d'hommage à Sembene, je suis au courant, j'ai reçu l'information, je trouve que c'est une très belle initiative. Mais ce serait bien que l'on n'attende pas 20 ans pour le célébrer. Qu'on ouvre la filmographie de Sembene Ousmane, qu'on la diffuse à un public le plus large possible, que le pays puisse en bénéficier, parce que c'est important.

«Nous sommes dans un pays où les chaînes de télé...»

Malheureusement, nous sommes dans un pays où les médias, les chaînes de télévision négligent la production cinématographique, parce qu'il n'y a pas de diffusion de film pour les jeunes, pour la jeune génération, qui n'a donc pas l'opportunité de voir des films tels que ceux de Sembene, tels que tous ses films que nous aimons. Il n'y a pas de suivi par rapport aux chaînes de télévision.

«Mon cri du cœur... »

Avec toutes les chaînes de télévision, je trouve que c'est dommage que l'on n'arrive pas à voir les films de Sembene. C'est mon cri du cœur.

Abdou Khadir NDIAYE : «Si une salle de cinéma pouvait au moins... »

C'est une bonne chose que de ressortir ses films, parce qu'il y a de jeunes étudiants qui ne connaissent pas les films de Sembene, «Borom Sarret» par exemple. C'est une bonne chose de le valoriser, et de donner plus de poids à cette date-là (le 9 juin, Ndlr)...Et si une salle de cinéma pouvait au moins porter son nom, ce serait une très bonne chose, pour qu'on se rappelle Sembène. En Afrique, c'est le pilier, le père du cinéma africain, c'est le premier à avoir fait un long métrage en Afrique. Si vous ne me l'aviez pas dit, vous, en tant que journaliste, je n'aurais peut-être pas été au courant. Nous aurions dû être informés, histoire de préparer cette date-là, que les étudiants puissent travailler sur certaines séquences des films de Sembene. Autrement dit, que l'on ne se contente pas de revoir ses films, on devrait pouvoir soumettre telle séquence de tel film de Sembene à des étudiants, qui s'exerceraient là-dessus, pour la réalisation et la mise en scène.

Ismael THIAM :«Un souffle d'espoir pour le cinéma»

Le plus important aujourd'hui, c'est qu'il faut un souffle d'espoir pour le cinéma, et ce souffle d'espoir on ne peut pas le retrouver sans nous servir de ce que nos anciens nous ont légué. Ça veut dire regarder les films, apprendre à la jeune génération qu'il y a des gens qui se sont battus pour faire tous ces films.