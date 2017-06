«Il y aura une faveur du point de vue de la production de l'énergie. Parce qu'on avait constaté qu'en termes de coûts des facteurs, l'énergie constitue une contrainte. Nous avons la possibilité sur les ZES de produire de l'électricité. Ce qui permet d'endosser les coûts. Nous avons également, du point de vue de la législation du travail, regroupé toutes les dérogations qui existent aujourd'hui et qui permettent d'utiliser de façon flexible toutes mains d'œuvres appropriées pour réduire les coûts de production sur ces zones économiques spéciales et favoriser une production massive », a laissé entendre le Ministre.

Selon elle, les avantages de ces ZES sont fixés dans le cadre d'une de la loi 2017-07 qui permet aux entreprises qui viennent s'installer dans ces zones de bénéficier d'un régime de faveur douanière ou fiscale et de la réglementation des changes telle qu'elle est définie dans le cadre de l'Uemoa.

Présidant la cérémonie d'ouverture de cette rencontre, Khoudia Mbaye, Ministre de la promotion des investissements, des partenariats et du développement des télé-services de l'Etat a indiqué que les zones économiques spéciales sont des instruments de mise en œuvre et de valorisation des opportunités de développement et de l'industrialisation qui existent dans notre pays.

«L'étude a révélé que le Sénégal dispose des potentialités pour faire des pôles de développement qui vont permettre de régler toutes les problématiques liés aux différents défis industriels auxquels on fait face et qu'on a pas réussi», a fait savoir Moussa Diène, directeur général du cabinet Mosaique qui a réalisé cette étude.

