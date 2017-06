Sénégal: Epreuves de philosophie - La fuite atterrit à l'office du bac

S'il est difficile de savoir, à l'état, combien d'élèves ont pu avoir accès à ce sujet, la Ceep estime qu'il n'y a pas eu d'examens. Avec l'appui du le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (Saemss) et du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, les deux syndicats les plus représentatifs du moyen-secondaire, elle envisagerait une annulation des épreuves ou de boycotter la correction.

En plus des éléments de preuves dont disposent certains professeurs de Philosophie à Dakar, Diourbel et dans le Sud du pays, la Ceep dit recevoir encore des confirmations des collègues de l'intérieur du pays. Un professeur de philosophie servant à Khombole leur a interpellé pour signaler lui aussi avoir reçu le sujet par WhatsApp à la veille des épreuves.

Y-a-t-il eu fuite des épreuves de philosophie du baccalauréat 2017, notamment le sujet n°1 proposé à la réflexion aux 147 607 candidats ? La question ne se pose plus pour la Coordination des enseignants et examinateurs de Philosophie (Ceep).

