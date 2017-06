Le leader de Pastef Ousmane Sonko s'est dit opposé à toute idée ou initiative de modification de la loi électorale à moins de deux mois des législatives.

Hier, jeudi 8 juin, à l'occasion du lancement de sa coalition politique pour les législatives du 30 juillet prochain, Ndawi askan wi/Alternative du peuple», Ousmane Sonko a ainsi invité le chef de l'Etat qui avait refusé toute discussion au sujet du bulletin unique qui aurait réglé le problème de pléthore de listes, à assumer pleinement la conséquence de son refus du dialogue.

L'idée agitée ces jours-ci de modification de l'article 78 du Code électoral qui oblige l'électeur à prendre tous les bulletins des candidats au moment de l'acte de vote, afin de donner la latitude au votant de ne prendre que quelques bulletins en lieu et place des 49 en compétition à la députation, risque de ne pas aboutir. En conférence de presse de lancement de sa coalition politique pour les législatives du 30 juillet prochain hier, jeudi 8 juin, le président du parti Pastef, Ousmane Sonko, a indiqué que sa coalition «Ndawi askan wi/Alternative du peuple» s'oppose à toute retouche de la loi électorale à 45 jours des prochaines échéances. «La coalition «Ndawi askan wi/Alternative du peuple» «n'acceptera aucun tripatouillage, aucun coup fourré, aucune fraude ni aucun report des élections législatives du 30 juillet prochain», a-t-il prévenu.

Poursuivant son propos, le leader de Pastef, par ailleurs tête de liste de cette nouvelle coalition, n'a pas manqué d'inviter le chef de l'État qui avait, selon lui, refusé toute discussion avec l'opposition sur le processus électoral, notamment au sujet du bulletin unique qui aurait pu aujourd'hui régler ce problème de pléthore des listes lors des travaux de la commission technique de la revue du code électoral, à assumer toutes les conséquences de sa position d'alors.

«Macky Sall n'a jamais voulu impliquer les différents acteurs concernés dans le processus électoral. On nous parle d'un consensus alors que le Gouvernement de Macky Sall a refusé toute discussion sur le fichier électoral. Il a lancé seul le processus de fabrication de ses cartes d'identité biométriques, son fichier électoral. Il a refusé qu'on puisse mettre même en place un comité de suivi. Jusqu'à présent, le processus électoral se déroule de façon unilatérale», a martelé la tête de liste Pencum nawlé de la coalition Ndawi askan wi/Alternative du peuple, tout en rappelant la disposition de la Cedeao qui interdit aux états d'opérer des changements dans la loi électorale à moins de six (6) mois de la tenue d'élection, à moins qu'il y ait consensus.

Outre le Pastef, la coalition «Ndawi askan wi/Alternative du peuple qui prendra part aux prochaines législatives, sous la bannière de la liste «Pencum nawlé», est constituée entre autres formations politiques de : Yoonu askan wi, du Mrds de l'imam Mbaye Niang, du Ppas et du Rnd. A ces partis politiques s'ajoutent également des mouvements et organisations nationalistes tels que : Taxaw temm, coalition citoyenne pour le changement, Ands/burabe et Diaspora Dooleel Sénégaal. Se prononçant sur le programme de leur coalition, Ousmane Sonko affirmera que Ndawi Askan Wi/Alternative du peuple propose aux Sénégalais et Sénégalaises un contrat de législature et une Charte du député en vue de forger un leadership collectif nouveau. Lequel sera fondé, selon lui, sur la «compétence, l'intégrité, la crédibilité, l'humilité, la proximité, le terrain et la pédagogie de l'exemple pour le changement décisif des mentalités et comportements» mais aussi le «respect de la parole donnée, combiné au respect dû au citoyen en tant que Nawle».