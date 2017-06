Le maire de Bokiladji dans le département de Kanel, Alassane Mbaye Thiam, n'apprécie pas du tout la sortie au vitriol de l'édile de Kanel Haymouth Daff contre Harouna Dia et le Premier Questeur de l'Assemblée nationale, Daouda Dia.

Pour autant, il a tenu à battre en brèche toutes les allégations des contempteurs de Harouna Dia qui l'ont non seulement qualifié de « traitre» mais aussi accusé de préparer un supposé coup pour faire perdre la liste de Bennoo Bokk Yaakaar dans le département de Kanel.

D'emblée, le maire de Bokiladji a tenu à relever les incohérences de M. Daff qu'il dit connaître personnellement. «C'est faux de dire que Harouna Dia n'a existé qu'en 2012. Son compagnonnage avec le président de la République, Macky Sall, remonte en 2008 et il est de notoriété publique. C'est depuis la période des vaches maigres, au moment où d'autres étaient avec l'ancien régime», a déclaré l'ancien émigré en France.

Et d'ajouter, dans la foulée : «avec la coalition Dekkal Ngor, Daouda Dia et l'ensemble des militants de l'APR avaient remporté quatre mairies sur les onze du département de Kanel en 2009, face à trois sénateurs, quatre députés et des directeurs généraux de la toute puissance wadienne». Qui plus est, dira-t-il, «En 2012, nous avons consolidé la victoire avec Daouda Dia qui les a battus aussi bien au 1er qu'au 2nd tour de la Présidentielle. Ce qui ne l'a pas empêché de leur tendre la main et d'appuyer certains d'entre eux pour qu'ils redeviennent maires».

Mais le plus étonnant, selon toujours Alassane Mbaye Thiam, ce sont les propos de Haymouth Daff qualifiant Harouna Dia de «traitre». Et pour cause, a-t-il confié : «C'est le même Haymouth Daff qui m'a révélé que s'il est encore en vie, c'est grâce à Dieu et à l'appui de Harouna Dia qui l'avait fait évacuer en France, suite à une maladie. Il m'a dit que Harouna Dia a pris en charge tous ses frais médicaux. Après cet acte, il m'a fait savoir qu'il sera redevable à Harouna Dia jusqu'à sa mort. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Mystère et boule de gomme !»

Alassane Mbaye Thiam va aussi marquer son étonnement sur le supposé coup que préparerait Harouna Dia pour faire perdre la liste de Bennoo Bokk Yaakaar dans le département de Kanel. «C'est incongru ! C'est même insensé ! Comment Harouna Dia pourrait-il combattre son propre frère qu'on dit avoir été investi sur la liste départementale à Kanel par le Chef de l'Etat ?», s'est-il interrogé. Avant de conclure sur les actions du milliardaire et de son frère dans le Fouta : «Toutes les actions de Harouna Dia sont d'aider le Chef de l'Etat et d'appuyer sa politique pour faire émerger le Sénégal. Au plan local, il appuie le PUDC avec la construction des forages, des pistes de production, de financements des femmes, d'équipements des postes de santé, d'ambulances comme ce fut le cas récemment à Padalal avec Daouda Dia».

Selon Alassane Mbaye Thiam enfin, les leaders politiques du Fouta devraient arrêter de se crêper le chignon et de travailler pour aider les populations à sortir de l'ornière. «C'est la seule bataille qui vaille», a conclu le maire de Bokiladji.