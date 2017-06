Congo-Brazzaville: Football, le bilan des Diables rouges et des Congolais de la diaspora (Albanie, Allemagne et Angleterre)

La plupart des championnats européens sont terminés. Le temps de dresser le bilan des Diables rouges et Congolais de la diaspora qui y évoluent. Ci-dessous, ceux d'Albanie, d'Allemagne et d'Angleterre)

Albanie (FK Tirana/Merveil Ndockyt et Moïse Nkounkou)

Saison très contrastée pour le FK Tirana, vainqueur de la Coupe d'Albanie mais relégué en deuxième division (9e et 1er relégable avec 39 points) après une deuxième partie de saison exécrable : 4e lors de la 20e journée (5 défaites, 9 nuls et 6 victoires), Tirana a cumulé 8 défaites, 6 nuls et seulement 2 victoires lors des 16 dernières journées.

La qualification pour le premier tour préliminaire de la Ligue Europa risque de ne pas suffire pour retenir les meilleurs éléments, logiquement peu enclins à évoluer dans la très faible 2e division albanaise. Avec 5 buts et 3 passes décisives en 29 matchs de championnat (27 titularisations, et 2 buts, dont 1 en finale, en 7 matchs de Coupe), Merveil Ndockyt fait partie de ceux qui devraient avoir des offres intéressantes, à un an de la fin de son contrat.

Pour Moïse Nkounkou, le mercato d'été devrait être moins palpitant : le milieu excentré a disputé 32 matchs, dont 27 comme titulaire, pour un bilan d'un but et cinq passes décisives (1 but, en finale également, en 6 matchs de Coupe). Mais pour lui aussi, l'avenir doit s'écrire loin de l'impasse de la 2e division albanaise sous menace de disparaître des écrans radars.

Allemagne (Berliner AK puis Meppen/Francky Sembolo)

Après une saison galère à Osnabrück, en Liga 3, Francky Sembolo s'engage en juillet 2016 en faveur des Berlinois de l'AK07, en 4e division, groupe Nord-Ouest. En début de saison, il alterne titularisations et entrées en jeu jusqu'à la 8e journée et un match gagné face à Fürstenwalde : il marque son 1er but mais est expulsé et écope de 3 matchs de suspension. Il rejoue 4 bouts de matchs et quitte la capitale allemande pour rejoindre, fin janvier, Meppen, avec un bilan peu reluisant d'un but en 11 matchs.

Premier du groupe Nord de Regionaliga (4e division), Meppen compte sur l'expérience de Sembolo pour compléter l'effectif dans sa quête de montée en Liga 3. Un objectif atteint, après un barrage remporté face à Mannheim, avec 2 titularisations pour Sembolo. Qui totalise, entre février et mai, 1 but et 2 passes décisives en 12 rencontres de Regionaliga. Sous contrat jusqu'en 2018, l'attaquant de 31 ans devrait donc retrouver la Liga 3 la saison prochaine. Une division qu'il connait bien avec 75 matchs disputés pour 12 buts et 13 passes décisives (avec Osnabruck, Hallescher et Kiel).

Allemagne (Wacker Burghausen/Juvhel Tsoumou)

Après une saison 2015-2016 à 13 buts en Regionaliga, Juvhel Tsoumou a haussé la barre avec 16 buts et 2 passes décisives en 30 rencontres du groupe Bayern de la 4e division allemande. Egalement finaliste de la Coupe régionale (défaite face au Scwainfurt 05), il a trouvé le chemin du but à 7 reprises en 6 matchs lors de cette campagne.

Le robuste avant-centre, ancien international U19 allemand, a ainsi attisé la curiosité du sélectionneur national, qui l'a appelé pour le stage de Lisses. Impressionnant, dans un registre différent des autres attaquants des Diables rouges, durant les premiers jours, il a connu un creux et n'a finalement pas été retenu. A 26 ans, il doit désormais franchir un palier en club (ce qui pourrait se concrétiser rapidement) pour revenir en sélection où sa puissance et sa frappe de balle pourraient être utiles dans certains matchs.

Allemagne (Lichtenberg/Kiminou Mayoungou)

Formé à l'Union de Berlin, Kiminou Mayoungou disputait sa 3e saison à Lichtenberg. Le milieu défensif de 25 ans a livré 25 matchs, dont 22 comme titulaire, à 5 postes différents : 13 fois comme défenseur central, 4 fois comme milieu défensif, 4 fois comme milieu droit, 2 fois comme latéral gauche et 2 comme latéral droit.

Polyvalent, Mayoungou est aussi décisif (3 buts et 2 passes décisives) et vient de prolonger son contrat jusqu'en juin 2018. Sauf transfert, il devrait donc poursuivre avec le club berlinois en Oberliga Nord, après la 3e place de son équipe.

Allemagne (Germania Halberstad/Floydin Baloki)

Fils de feu Florent Baloki-Milandou, Floydin Baloki a disputé 24 match d'Obeliga Sud, essentiellement comme milieu défensif (21). L'ancien milieu offensif de 26 ans, malgré une ligne de statistiques dégarnie (1 passe décisive), a été l'un des cadres du Germania Halberstadt, 2e du classement à 2 longueurs du Chemnie Leipzig. En fin de contrat ce mois de juin.

Allemagne (Borussia Neunkirchen/Rudy Mpassi et Godmer Mabouba)

Dix-septième, sur 18, le Borussia Neunkirchen est relégué en 6e division. Avec 12 buts en 31 sorties, Ruddy M'Passi (27 ans), en fin de contrat ce mois-ci, devrait trouver un nouveau défi rapidement.

Godmer Mabouba, 26 ans, a joué 24 matchs comme milieu défensif, pour 2 buts, est également en fin de bail.

Angleterre (Portsmouth/Amine Linganzi Koumba)

Champion de la saison régulière, Portsmouth a gagné son ticket direct pour la League One (3e division). Arrivé le 8 août 2016, en provenance de Fréjus Saint-Raphaël, où il avait très peu joué (93 minutes de jeu entre janvier et juin 2016), Amine Linganzi a disputé 19 des 46 journées de League Two (4e division), dont 12 comme titulaire, pour 1 but marqué et 1 passe décisive. Egalement aligné avec la réserve à 4 reprises.

En fin de contrat, le milieu défensif international devait prolonger, mais le départ de Paul Cook, parti à Wigan et remplacé par Kenny Jackett sur le banc, a gelé les discussions.

Angleterre (WhiteHawks/Chris M'Boungou)

Ancien coéquipier de David Louhoungou à Cannes, le défenseur central de 25 ans, formé à Auxerre, évolue dans les divisions inférieures anglaises depuis l'été 2013. Depuis mars 2016, il porte les couleurs de Whitehawks, en Conférence North-South (6e division). Lors de cette saison, pénible pour le Hawks qui ont stagné en bas de tableau de bout en bout de la compétition, il a joué 29 des 42 journées (3 matchs de FA Cup et 3 de League Cup). Maintenus, avec 7 points d'avance sur le premier relégable, les Hawks resteront en 6e division. Et Lui ? Réponse dans les prochaines semaines.

Angleterre (Aston Villa B/Christopher Samba)

Transféré du Dynamo Moscou au Panathinaikos, Christopher Samba débute sa saison tardivement, le 15 septembre, en Ligue Europa (défaite face à l'Ajax), puis dispute 2 matchs de championnat grec avant d'enchaîner les pépins physiques. Il ne reportera plus le maillot du Pana, avec lequel il résilie son contrat en janvier.

Le défenseur central de 33 ans refait surface en février du côté de l'Angleterre : admis à l'entrainement des Villains, il joue une heure avec la réserve d'Aston Villa face à celle de Wolverhampton en mars. Il se murmure qu'il pourrait signer rapidement en faveur de l'équipe première, qui reste en Championship, après une peu glorieuse 13e place. Avec ses 48 buts encaissé, Villa compterait sur l'expérience de l'ancien capitaine de Blackburn. Reste à savoir si le corps du natif de Créteil suivra la cadence.

Angleterre (Derby County B/Offrande Zanzala)

Artisan de la montée des U21 en 1re division de leur catégorie en 2015-2016, avec 8 buts en 18 matchs, Offrande Zanzala n'a pas eu l'occasion de confirmer cette saison : l'attaquant de 19 ans s'est gravement blessé au genou en août (rupture du ligament) et n'a pas joué la moindre minute. Mais Derby County mise beaucoup sur le natif de Brazzaville, dont le contrat a été prolongé en février dernier, jusqu'en juin 2019. Un soutien affiché et une belle preuve de confiance pour l'athlétique droitier.