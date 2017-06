Congo-Brazzaville: Electricité - Les déchets, véritable source d'énergie

L'énergie propre à partir de déchets s'avère aussi puissante que des réacteurs nucléaires. Mais ce potentiel est loin d'être exploité à son maximum, dans les pays où la méthanisation et l'incinération des déchets sont pratiquées.

Les déchets peuvent être une véritable source d'énergie. La méthanisation et l'incinération des déchets pourraient permettre de produire autant d'énergie que des réacteurs nucléaires. A condition de construire des réseaux de chaleur. La méthanisation permet de récupérer le gaz des déchets en décomposition. Ce biogaz alimente des moteurs qui produisent de l'électricité qui est envoyée sur le réseau, pour être vendu aux sociétés de distribution d'électricité. Mais ces moteurs produisent aussi de la chaleur lors du processus, c'est l'énergie fatale. Plutôt que de la laisser s'échapper dans l'atmosphère, celle-ci peut-être captée et valorisée.

Cette technique novatrice réduit les émissions de gaz à effet de serre, donc un moyen de lutte contre la pollution atmosphérique. Dans un certain nombre de pays, l'utilisation des déchets pour produire de l'électricité pourrait délivrer un impact significatif. Les déchets peuvent non seulement contribuer grandement à la fourniture d'électricité aux citoyens mais également participer à la lutte contre la pauvreté énergétique, en particulier dans les pays comme la République centrafricaine, le Burundi, la Guinée-Bissau, le Mali, la Sierra Leone, le Rwanda et la Somalie.

Une gestion des déchets salutaire

Cette technique de récupération des déchets, très salutaire, produit de l'électricité propre tout en réduisant l'impact des décharges urbaines sur le changement climatique. Cela permet non seulement de créer des emplois dans les infrastructures de tri et de recyclage, mais favorise également l'intégration des communautés défavorisées dans la gestion de la biodiversité. Aussi, elle aide à reconvertir les décharges en espaces verts.

La plupart des pays africains sont confrontés à un déficit énergétique majeur. Pourtant, ces pays génèrent une importante quantité annuelle de déchets de biomasse et des ordures ménagères inexploités. S'inscrivant dans une logique de développement durable lié au contexte de la protection de l'environnement, la biotransformation de ces déchets produirait une énergie considérable.

Cependant, la gestion des déchets reste faible alors que le potentiel pour produire de l'électricité à partir des déchets effectivement collectés a été estimé à 122,2 TWh en 2025, soit plus de 20% de l'électricité consommée en 2010 au niveau du continent (661.5 TWh), selon une étude qui a analysé le potentiel des déchets solides en zones urbaines pour les besoins en électricité de l'Afrique. Ce chiffre correspond à l'équivalent de l'énergie nécessaire à 40 millions de foyers en 2025 en Afrique.

Tout en contribuant à la réduction du déficit énergétique et à la création de nombreuses opportunités d'emplois, l'exploitation des déchets constituerait de nouveaux débouchés devant assurer une importante source de revenus aussi bien à des tiers qu'aux nations. De problème environnemental et sanitaire majeur en Afrique, les déchets ménagers pourraient ainsi devenir une solution à la fois pour l'environnement, l'industrie, et l'emploi.