Congo-Kinshasa: Indice de développement humain - La RDC 176ème pays sur les 188 dans le classement mondial

En RDC, après un long bras de fer entre l'UDPS et les autorités, un accord aurait été… Plus »

De son côté le Ministre d'Etat, Ministre du Plan Modeste Bahati Lukwebo a affirmé que « L'objectif de développement humain pour tous est un objectif à notre portée. Il suffit seulement d'y croire et d'y mettre de la volonté politique ». Avant de souligner que « L'atteinte de l'objectif de développement humain pour tous exige un engagement ferme de la Communauté internationale à soutenir et à accompagner les pays en développement dans la réalisation des ODD. »

Pour le représentant résident du PNUD, « Veiller à ce que les progrès du développement soient largement partagés n'est pas seulement la meilleure chose à faire, mais l'essentiel pour développer et maintenir les fondations des sociétés pacifiques, justes et inclusives envisagées dans le nouvel agenda 2030 de développement international, Objectifs de développement durable (ODD)».

Le Rapport 2016 est le 25ème de la série. Il s'interroge sur les moyens de garantir le développement humain pour tous et cherche à savoir qui sont les laissés-pour-compte et pourquoi ils l'ont été. Le rapport relève que d'« impressionnants progrès » ont été réalisés dans le monde dans le domaine de développement humain au cours du dernier quart de siècle. « Mais ces progrès n'ont pas impacté tout le monde de la même façon », souligne-t-il.

Chaque année, depuis 1990, le PNUD publie un Rapport mondial sur le développement humain qui évalue les progrès réalisés par les pays en matière de développement humain et traite d'une thématique cruciale. L'intérêt de ces rapports est qu'ils ne se limitent pas seulement à soulever les questions mais proposent également les solutions sous forme de politiques et recommandations.

L'IDH mesure les progrès réalisés par les pays en termes de santé, capturé par l'espérance de vie à la naissance; d'éducation, appréhendée par les durées attendues et moyennes de scolarisation; et de revenu, évalué par le produit intérieur brut par capital.

Le lancement officiel en RDC de cet outil de planification s'est déroulé en présence du Représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Docteur Mamadou Diallo, de parlementaires, de ministres, d'ambassadeurs, de partenaires techniques et financiers, de délégués du secteur privé et de la société civile ainsi que de chercheurs et d'étudiants.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.