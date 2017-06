Congo-Kinshasa: Election et référendum - Faut-il croire à la bonne foi de la MP ?

En RDC, après un long bras de fer entre l'UDPS et les autorités, un accord aurait été… Plus »

Le porte-parole de la MP insiste sur le fait que «le référendum est un droit dormant dans la Constitution qui peut être activé au besoin d'un certain nombre d'exigences. Même si on recourait au référendum, le résultat n'est pas acquis d'avance», a noté Alain Atundu.

Les Congolais sondés ont rejeté à 82% toute idée d'un référendum portant sur le troisième mandat de Joseph Kabila. Intervenant dans l'émission « Le Débat » sur cette question, le porte-parole de la Majorité présidentielle a déclaré que sa famille politique se prépare aux élections et non au référendum. Dès lors, doit-on croire à la bonne foi de la Majorité présidentielle pour des élections démocratiques devant assurer l'alternance à la tête du pays ?

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.