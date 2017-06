Togo: Les multi-acteurs s'approprient le programme WSM/DGD 2017-2021

Après les responsables politiques et techniques des organisations partenaires (SADD, WAGES, FTBC et PODDED), qui ont été informés du 06 au 08 Juin 2017 au cours d'un atelier de lancement du nouveau programme WSM/DGD, c'est au tour des multi-acteurs de se former également sur le contenu même de ce nouveau programme quinquennal.

Depuis ce vendredi matin, ces multi-acteurs, représentants des organisations membres du réseau national multi-acteurs de protection sociale au Togo, sont réunis en atelier technique à Lomé.

Dans son mot d'ouverture de cet atelier, le Coordinateur continental de Solidarité Mondiale (WSM), Uzziel Twagilimana, a informé qu'il s'agit dun atelier qui devra permettre de « mettre en route, le nouveau programme, expliquer les outils de sa mise en uvre du plan nd'action du réseau national multi-acteurs et son cadre de gestion ». Aussi, toujours d'après lui, il sera question de « faire le point de l'etat de mise en oeuvre des recommandations du programme 2014-2016 (synergie), réaliser une planification opérationnelle des activités du réseau, d'actualiser l'outil de monitoring du RC du réseau national multi-acteurs de protection sociale ».

Occasion également pour M. Twagilimana de faire l'historique du chemin parcouru jusquà l'élaboration du nouveau programme. « WSM sest lancé depuis 2015 dans le processus de préparation du nouveau programme quinquennal 2017, depuis l'atelier zonal tenu à Porto Novo. Un processus long avec ACC commun travail décent, CSC commun, deux programmes communs dont le nôtre : WSM/CSC-IOEI/ANMC/BIS », a-t-il informé. Il a donc fallu passer par le choix du thème de ce nouveau programme qui est celui du « Droit à la Protection Sociale », la validation des principales stratégies principales et aussi retenir les Services aux groupes cibles à savoir, l'assistance juridique aux travailleurs, mutuelles de santé, l'appui aux IES et à la sécurité alimentaire (services développés avec nos deux partenaires bilatéraux au Togo (SADD, FTBC, WAGES et PODDED), le Renforcement des réseaux nationaux multi-acteurs de PS et du réseau zonal, le Renforcement des capacités et apprentissage communs et l'Internationalisation des mouvements sociaux. Aussi, le nouveau programme n'exclut pas les thèmes transversaux relatifs à la question du genre, la jeunesse et l'environnement.

Quant à ce qui est du budget du réseau multi-acteurs pour la réalisation de son programme il a avoué que « la négociation na pas été facile avec la DGD. Mais WSM, malgré la bonne qualité de notre programme qui avait été évalué à 92%, le budget final octroyé a connu une diminution de 10% et surtout grâce à l'action hardie de négociation de nos responsables à Bruxelles (André Kiekens et Thierry Manhaeghe), ce qui a permis de diminuer les dégâts ».

« Pour s'assurer d'une bonne mise en oeuvre du programme WSM/DGD 2017-2021, il est nécessaire pour tous les acteurs de s'approprier du cadre de gestion mis en place, des stratégies opérationnelles (notamment des synergies entre acteurs) et des outils de mise en uvre du programme », a confié pour sa part, le point focal du Reseau au Togo, Souliman Niwa.

Il a aussi fait le point sur les activités menées par le réseau de 2014 à 2016. On retient dès lors que « le réseau a mené plusieurs actions de renforcement des capacités de ses membres (formation), ainsi que la réalisation de plusieurs actions de plaidoyer avec l'appui du programme WSM dans le domaine de la protection sociale au Togo. A titre d'exemple, en 2014, 28 membres du réseau (dont 05 femmes) ont été formés sur les textes des RAMU, CIPRES, UEMOA et la politique nationale de protection sociale. 12 membres du Réseau sont sur les techniques de plaidoyer. En 2015, 08 actions de plaidoyer et de lobby ont été menées pour l'implication des acteurs de la société civile dans le processus de protection sociale pour tous, l'adoption de la politique nationale de la protection sociale et le cadre juridique pour le fonctionnement des initiatives mutualistes ».