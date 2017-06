Sénégal/Guinée Equatoriale: A la CAN 2012, le Nzalang Nacional en voulait plus (Souleymane Camara)

Dakar — L'équipe de la Guinée Equatoriale qui a battu celle du Sénégal à la CAN 2012 semblait "plus agressive, plus motivée, en voulait plus", a rappelé dans un entretien à l'APS, l'attaquant international, Souleymane Camara qui faisait partie du groupe de performance des Lions.

"C'était une équipe quelconque mais ils en voulaient plus, ils étaient plus agressifs", s'est souvenu l'attaquant sénégalais qui, quelques mois plus tard, avait annoncé sa retraite internationale.

Cette défaite 1-2, la deuxième des Lions à cette édition de la CAN après celle enregistrée contre la Zambie sur le même score lors du premier tour, avait sonné l'élimination du Sénégal de la phase finale de la CAN où il faisait figure de favori.

Le Sénégal qui doit à nouveau rencontrer ce samedi lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2019 la Guinée Equatoriale depuis cet échec du 25 janvier 2012, a les cartes en mains mais "est obligée d'être prêt à tous les niveaux", a dit Souleymane Camara.

"Sur le plan physique, la Guinée Equatoriale avait plané sur le Sénégal ce soir-là", selon l'attaquant de Montpellier actuellement en vacances à Dakar.

"En football, souvent, ce ne sont pas les meilleurs qui gagnent et ce soir de janvier, la Guinée Equatoriale qui attendait et procédait en contres, avait montré une telle motivation qu'elle pouvait soulever une montagne", a rappelé l'attaquant international, indiquant que les Lions s'étaient créés un nombre incalculable d'occasions.

De cette CAN 2012 d'où le Sénégal était rentré avec trois défaites, deux joueurs font partie de l'actuel groupe de performance d'Aliou Cissé.

Il s'agit du gardien Khadim Ndiaye, doublure de Bouna Coundoul à Bata et Moussa Sow unique buteur du Sénégal à l'époque et qui était entré en cours de jeu à la place de Mohamed Diamé à la 66-ème minute.

Omar Daf, actuel membre du staff technique sur le banc des remplaçants.

Le Nzalang Nacional avait battu les Lions grâce aux buts de Randy (62) et Alvarez (90+3)

Voici les équipes alignées à l'époque :

Guinée équatoriale : Danilo - Alvarez, Rui, Doe, Kamissoko - Juvenal, Konate, Bolado (Ekanga 46), Randy - Fidjeu-Tazemeta (Ekedo 81), Balboa

Sénégal : Coundoul - L. Sané, Mangane, S. Diawara, Mbengue -

Diamé (M. Sow 66), Ndaw, I. Dia (Niang 73), Ndoye - P. Cissé, Ba (D. Ndiaye 58)