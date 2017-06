Sénégal: Le Casa-sports décroche une convention de sponsoring de 90 millions de frs CFA

"Le Casa-Sports doit s'autonomiser à l'image des grands clubs. Quand on a les meilleurs supporters d'Afrique, nous devons exiger beaucoup pour être le meilleur club d'Afrique. Il faut le faire et on va le faire. Pour être un grand club, il faut s'appuyer sur une culture et sur une base populaire. Nous l'avons, il suffit de nous organiser", a réagi le ministre Benoit Sambou.

Selon les termes de cette convention de sponsoring, la compagnie Astron va verser au Casa-sport un montant de 90 millions de francs CFA, soit 30 millions par année pendant trois ans. "Il s'agit d'une convention de partenariat qui nous lie avec Astron et qui s'inscrit dans le cadre de notre politique pour rendre attrayant et attractif notre club", a expliqué le président du Casa-sports.

Les deux parties ont été respectivement représentées à la cérémonie par le président du Casa-Sports, Seydou Sané, et la directrice générale du Groupe Astron. Le partenariat a été scellé en présence du ministre-conseiller du chef de l'Etat, Benoit Sambou, du gouverneur de Ziguinchor, Guédj Diouf, des autorités locales, de l'ancien international Salif Diao, des membres du comité Aller-Casa et de différents acteurs du football.

