Sénégal: Un universitaire revisite l'histoire électorale en trois séquences

"Et depuis lors, il y a eu des succès de l'ouverture des élections au Sénégal", a conclu le professeur en droit public et science politique à l'UCAD.

"Et depuis cette date (1963), nous avons tenu des élections présidentielles, municipales et législatives de manière continue, car nous n'avons pas connu de crise [politique] ni de coup d'Etat", s'est-il félicité, rappelant que le pays a organisé 10 élections présidentielles, 11 législatives et 4 référendum.

"Si on doit faire l'histoire électorale du Sénégal à travers les archives, on peut remarquer que le Sénégal est passé d'une séquence où les élections ne sont pas démocratiques à des élections ouvertes", a-t-il dit lors de la célébration de la Journée internationale des archives.

Dakar — L'histoire électorale du Sénégal à travers les archives est marquée de 1960 à 2012 par "trois séquences fermées, semi-ouvertes et ouvertes", a soutenu, vendredi à Dakar, l'universitaire Ismaïla Madior Fall, professeur en droit public et science politique à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

