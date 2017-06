Angola: João Lourenço promet de relancer le secteur productif de Nambuangongo

Située á quelque 117 Kms de Caxito, capitale de la province de Bengo, Muxaluando est une ville de Nambuangongo, municipalité peuplée de 60.883 habitants, et dont la Pêche et l'Agriculture sont les principales activités quotidiennes.

Peu de jours nous séparent des prochaines élections convoquées par le président de la République, José Eduardo dos Santos, a-t-il dit, appelant les militants à intensifier les actions de mobilisation et de divulgation du Programme de gouvernance du MPLA, non seulement auprès des sympathisants, mais aussi auprès de tous les électeurs.

Muxaluando (Angola) — Le candidat du MPLA à la présidence de la République, João Lourenço, a promis vendredi, si jamais il gagnait les élections du 23 Août 2017, de relancer le secteur productif de la municipalité de Nambuangongo, dans la province de Bengo, notamment la culture de café et l'exploitation et transformation du bois à exporter dans l'avenir.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.