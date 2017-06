Angola: Le Chef de l'Etat investit de nouveaux dirigeants de l'Etat

Luanda — Le Chef de l'Etat, José Eduardo dos Santos, a investi, vendredi, au Palais présidentiel, à Luanda, les gouverneurs des provinces de Benguela et Namibe, respectivement, Rui Luís Pinto de Andrade et Carlos da Rocha Cruz.

Le Président de la République a également investi aux fonctions d'ambassadeurs Augusto da Silva Cunha au Ghana, Emilio José de Carvalho Guerra, pour la République de la Serbie et José João Manuel, pour la République Démocratique du Congo.

De même, Feliciano Salomão Himulova et Albertina Teresa José ont été installés respectivement aux postes de vice-gouverneur pour le secteur économique et vice-gouverneure adjointe pour la sphère politique et sociale, tous deux pour la province de Cunene.

Les nouveaux investis ont été récemment nommés par décrets présidentiels.

Ont assisté à la cérémonie, le vice-président de la République, Manuel Vicente, le ministre d'Etat et chef de la Maison de sécurité du Président de la République, Hélder Vieira Dias, ministre et chef de maison civile du Président de la République, Manuel da Cruz Neto, des membres de l'Exécutif et des secrétaires des organes subsidiaires du Président de la République.

Jusqu'à la date de sa nomination, Rui Falcao Pinto de Andrade, exerçait les fonctions de gouverneur de la province de Namibe, tandis que Carlos da Cruz Rocha était député du groupe parlementaire du MPLA et deuxième secrétaire du comité provincial du parti à Namibe.

A son tour, le nouvel ambassadeur au Ghana, Augusto da Silva Cunha, était commandant de la Marine de Guerre Angolaise, tandis qu'Emílio de Carvalho Guerra, ambassadeur en République démocratique du Congo et José João Manuel en République de la Serbie.