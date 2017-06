Maroc: S.M le Roi lance les travaux d'un Centre médico-psycho-social à Tit Mellil

Le Souverain pose la première pierre d'un Centre de formation et d'insertion des femmes et des jeunes

S.M le Roi Mohammed VI a procédé, jeudi à Tit Mellil (province de Mediouna), à la pose de la première pierre d'un Centre médico-psycho-social, un projet solidaire dédié à la prise en charge psycho-sociale des personnes atteintes de pathologies psychiques stabilisées.

Ce Centre, qui sera réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un investissement global de 7 millions de dirhams, procède de la conviction profonde du Souverain de faire du droit d'accès aux services de santé, un des piliers majeurs pour la consolidation de la citoyenneté et pour la réalisation d'un développement humain, durable, global et intégré.

Faisant partie intégrante du programme socio-médical de proximité pour la région de Casablanca-Settat (2016-2020), ce projet s'inscrit dans le cadre d'un plan d'action mené par la Fondation et visant à soutenir le secteur médical national, à travers le renforcement de l'offre médicale existante, l'amélioration de l'accès aux soins des populations les plus démunies, et l'intégration d'une approche sociale complémentaire dans les mécanismes d'accompagnement des patients et bénéficiaires.

Deuxième Centre du genre initié par la Fondation au niveau de la région Casablanca-Settat, après celui inauguré par SM le Roi vendredi dernier à l'arrondissement Moulay Rachid, ce projet vient répondre au déficit enregistré en matière d'infrastructures médicales dédiées à la prise en charge psycho-sociale des personnes instables psychologiquement.

Etablissement d'accueil et de réhabilitation psycho-sociale, ce nouveau Centre permettra le traitement des maladies mentales par le biais du développement des capacités relationnelles et d'apprentissage des patients, le renforcement de leur autonomie, leur sens de responsabilité, leur sentiment de bien-être et leur estime de soi.

Edifié sur un terrain domanial de 2.851 m2, ce Centre disposera d'un pôle médical comprenant des salles de consultations en médecine générale, psychiatrie et psychologie, d'un pôle communautaire abritant des ateliers de métiers et de coiffure-esthétique, des salles d'éducation physique et de formation, ainsi qu'une unité d'écoute.

Il comportera également une salle de repos, une buvette avec cuisine, une bibliothèque, un espace associatif, et d'autres dépendances administratives et techniques.

Ce projet, qui sera réalisé dans un délai de 12 mois, est le fruit d'un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, le ministère de la Santé, l'Initiative nationale pour le développement humain, le Conseil régional de Casablanca-Settat, et le Conseil provincial de Mediouna. Sa gestion sera assurée par le ministère de la Santé en collaboration avec une association locale spécialisée.

A forte valeur ajoutée sociale, la réalisation de ce Centre vient conforter les différentes actions menées par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité au niveau de la région de Casablanca-Settat pour le renforcement des infrastructures sanitaires, au service du bien-être et de la prospérité des populations démunies.

Le Souverain a également procédé jeudi à Tit Mellil (Province de Mediouna), à la pose de la première pierre d'un Centre de formation et d'insertion des femmes et des jeunes, qui sera réalisé par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour un investissement global de 8 millions de dirhams (MDH).

Illustration de l'intérêt accordé par le Souverain à l'épanouissement des jeunes particulièrement ceux issus de milieux défavorisés, ce projet structurant ouvrira de nouvelles perspectives d'avenir aux personnes bénéficiaires qui pourront, grâce à des formations qualifiantes, intégrer le marché de l'emploi, améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs familles.

Ce Centre vient conforter les multiples actions menées par la Fondation au niveau de la région de Casablanca-Settat et témoignant de sa pleine implication dans la conception de projets qui répondent aux attentes des populations les plus vulnérables.

Ce projet solidaire, mis en place dans le cadre d'une approche participative avec les représentants de la société civile, ambitionne d'encadrer les femmes et les jeunes de la ville de Tit Mellil, de favoriser leur accès à différents outils et moyens d'intégration sociale et d'insertion professionnelle, outre l'amélioration du niveau scolaire et éducatif des enfants bénéficiaires.

Il contribuera également à l'épanouissement et à la socialisation des personnes cibles à travers des activités culturelles et sociales qui encouragent la responsabilisation, la citoyenneté et l'esprit de volontariat, notamment dans l'action associative.

Edifié sur un terrain domanial de 3.640 m2, le futur Centre abritera un pôle formation professionnelle des femmes et des jeunes comportant des ateliers de cuisine-pâtisserie, de stylisme-modélisme, de coiffure-esthétique, de menuiserie aluminium, d'électricité du bâtiment et de peinture-décoration, ainsi que des salles de formation en informatique-infographie, en commerce et gestion d'entreprise, et en secrétariat.

Le Centre de formation et d'insertion des femmes et des jeunes comprendra également un pôle d'activités scolaires, parascolaires et d'enseignement préscolaire abritant des salles de formation des éducatrices de l'enseignement préscolaire, d'alphabétisation, de soutien scolaire, un espace d'enseignement préscolaire (garderie, salle de repos, infirmerie), une bibliothèque, une aire de jeux pour enfants, un terrain omnisports, une salle polyvalente, et un espace associatif.

La réalisation de ce Centre est le fruit d'un partenariat entre la Fondation Mohammed V pour la Solidarité (5 MDH), le Conseil provincial de Mediouna (3 MDH) et l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail qui assurera l'encadrement technique des ateliers de la formation professionnelle.

Ce nouveau projet solidaire vient ainsi consolider les différentes actions engagées par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité dans la région de Casablanca-Settat et qui s'assignent pour principaux objectifs l'amélioration des conditions de vie des citoyens et la valorisation des potentialités des jeunes, véritable richesse de la Nation.