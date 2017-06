Maroc: Jawad El Amine s'en prend aux dirigeants du Raja

Il n'est pas facile de trouver un nouveau président, vu les nombreux problèmes que rencontre le club

Radié, en mars dernier, de la liste des adhérents du Raja de Casablanca par le bureau dirigeant qui n'a pas apprécié ses multiples sorties médiatiques, Jawad El Amine n'est pas prêt à lâcher du lest. Jeudi dernier, il est revenu à la charge en tenant une conférence de presse dans laquelle il a tiré à boulets rouges sur l'actuel bureau dirigeant et son président et où il a, une nouvelle fois, appelé à leur démission et à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. «Nous avons tenu à organiser cette conférence de presse dans le but de dénoncer de graves violations concernant les statuts de l'adhésion au club et les micmacs du Conseil administratif, mais également pour réitérer notre position par rapport à la démission du président et à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire le plus tôt possible», explique Jawad El Amine dans une déclaration à Libé. «Le Raja a besoin d'un changement radical pour qu'il puisse renouer avec les titres», a-t-il souligné tout en précisant que «le président actuel n'a plus rien à donner au club et son départ doit se faire illico presto». Celui qui était président de la commission de professionnalisme à l'époque d'Abdeslam Hanat n'a pas oublié de rappeler qu'il n'est pas facile de trouver un candidat au poste de président, vu les nombreux problèmes que rencontre le club.

Il est, par ailleurs, à souligner que le Raja de Casablanca a récemment nommé l'entraîneur algérien Abdelhak Benchikha à la tête de sa barre technique pour la saison prochaine. L'ancien sélectionneur de l'équipe d'Algérie, qui était en concurrence avec d'autres techniciens, signe ainsi son deuxième passage à la tête du Raja après une courte expérience en 2014. Il avait également dirigé au cours des exercices 2014-2015 et 2015-2016 l'Ittihad de Tanger avec lequel il a participé cette saison à la Coupe de la Confédération africaine avant d'être éliminé par les Guinéens d'Horoya Conakry en huitièmes de finale "bis". Le technicien algérien entamera ses fonctions le 3 juillet prochain, date de la reprise des entraînements du Raja en prévision de la saison 2017-2018.