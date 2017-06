Sénégal: Il est "grand temps d'agir" pour Saint-Louis (Abdoulaye Mar Dièye)

"Ces structures fixent des limites sur le nombre de navires patrouillant les eaux et les jours de pêche, pour garantir une exploitation responsable et la reconstitution des stocks", précise-t-il.

Il ajoute que "les méthodes de pêche non viables et la concurrence acharnée que se livrent les pirates et les grands bateaux de pêche étrangers se sont traduites par une diminution des stocks de poissons [... ]".

"L'élévation du niveau des eaux menace la vieille ville historique, ce qui a incité ONU Habitat à proclamer Saint- Louis comme la +ville africaine la plus exposée au risque de la montée du niveau de la mer+. Un certain nombre de villages aux alentours ont déjà été engloutis sous l'effet des marées", alerte le natif de l'ancienne capitale du Sénégal.

