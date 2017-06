Gabon: Le message du Cardinal Nzapalainga à la jeunesse

Libreville accueille depuis le 7 juin un atelier national d'échange et de formation du projet Africa-TWIX sur la… Plus »

Il nous donnera les forces pour nous réconcilier. Il nous donnera des forces pour sortir des situations difficiles et être de véritables vivants au milieu de cette société. Car nous sommes tous des hommes et des femmes habités par la lumière de Dieu. Les Chrétiens du Gabon, du monde doivent être des Lumières au cœur de chaque cité pour éclairer ceux qui hésitent, ceux qui doutent. Des lumières pour ceux qui ne savent pas où aller, proposer des alternatives avec le Christ !

Les jeunes venant de toutes les cultures, de toutes les traditions, si nous nous disons chrétiens, nous devons regarder au Christ. Il a ouvert ses bras pour accueillir les autres. Il a dit : « Heureux les artisans de Paix ».C'est à nous maintenant de nous laisser toucher par son message en le regardant sur la Croix et mourir en nous même avec nos intérêts pour pouvoir dire : « Nous voulons la paix. Nous voulons imiter cet homme. Nous voulons imiter Dieu lui-même. Cela veut dire, faire venir en nous, une démarche spirituelle où nous allons maintenant dire, on s'inscrit dans la non-violence. Pas dans la violence ou la guerre ou des conflits.

« Dieu est source de Paix. Et pour nous, Dieu nous a donnée cette paix par son fils Jésus. Or par son sang versé, il a fait de toutes les nations, un seul peuple » Dixit le plus jeune Cardinal au monde, Dieudonné Nzapalainga.

