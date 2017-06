Guinée: Kamsar - Voici comment un jeune a été tué lors d'une violente manifestation contre l'obscurité

"Le jeune qui est mort a été tué par les balles des forces de l'ordre. Il y' a eu plusieurs arrestations dont une fille fille qu'on a fait passée ici dans le véhicule des forces de l'ordre. On l'a envoyée vers le camps. Elle était presque nue. On voit du sang sur son corps. Il semble qu'elle était parmi ceux qui manifestait. C'est là-bas qu'elle aurait été arrêtée et sévèrement battue par des agents. Le commissariat de police a été saccagé et vidé de son contenu par les manifestants. Je viens d'apprendre que le domicile de l'agent qui aurait tué le jeune a été pillé par une foule en colère. Pour le moment c'est calme. Mais, les jeunes sont décidés à se venger après la mort de l'un de leurs. Tout est fermé. De la cité au grand marché, tout est fermé", nous confie un citoyen qui a requis l'anonymat.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.