Ile Maurice: Ce que vous devez savoir sur les taxes

● Solidarity Levy

Un individu ayant obtenu des revenus de plus de Rs 2 millions et des dividendes de plus de Rs 2 millions par an aura à payer un Solidarity Levy de 5 % sur Rs 500 000, soit la somme de Rs 25 000.

● 3 % de réduction sur la Corporate Tax sur l'exportation

Les entreprises exportatrices auront une réduction de 3 % sur la Corporate Tax. Néanmoins, elles devront utiliser cet argent pour investir dans des machines et des équipements.

● Income Tax Holiday

Les compagnies engagées dans la fabrication des produits pharmaceutiques et autres produits médicaux seront exemptées de la taxe pour une période de huit ans.

● Property Tax

Les frais d'enregistrement et la Land Transfer Tax ne seront pas payables sur le transfert d'un bâtiment ou d'un terrain pour la construction d'un bâtiment utilisé pour des activités de fabrication d'équipements de haute technologie. Un petit planteur n'aura pas à payer de frais d'enregistrement pour des terrains à bail ne dépassant pas 10 hectares, à être utilisés pour des activités agricoles.

● Zéro taxe douanière pour des syndicats

Une confédération de syndicats sera exemptée de la taxe douanière si elle fait l'acquisition d'un van de 15 places.

● Les boissons alcoolisées

En moyenne, une bouteille de bière coûtera entre Rs 3 et Rs 5 plus cher. Selon des prix fixés en vrac, le litre de bière passera de Rs 37,70 à Rs 39,60. Le litre de rhum grimpera de Rs 518,10 à Rs 544. Le whisky importé en vrac pour être embouteillé augmente de Rs 1 001 à Rs 1 051 par litre. Rappelons que ces prix seront fixés en détail d'ici un à deux jours.

Hausse du seuil d'exemption de l'impôt sur le revenu à partir du 1er juillet 2017

- Le seuil d'exemption d'un contribuable n'ayant personne à sa charge passe de Rs 295 000 à Rs 300 000.

- Le seuil d'exemption pour le contribuable ayant une personne à sa charge grimpe de Rs 405 000 à Rs 410 000.

- Le seuil d'exemption du contribuable ayant deux personnes à sa charge augmente de Rs 465 000 à Rs 475 000.

- Le seuil d'exemption du contribuable ayant trois personnes ou quatre personnes et plus à sa charge passe de Rs 505 000 à Rs 520 000 et à Rs 550 000 respectivement.

- Le seuil d'exemption du contribuable retraité/ handicapé sans personne à sa charge s'élève de Rs 345 000 à Rs 350 000.

- Le seuil d'exemption du contribuable retraité/handicapé avec une personne à sa charge monte de Rs 455 000 à Rs 460 000.

Hausse des déductions d'impôt en cas de paiement de primes d'assurance-maladie

- De Rs 12 000 à Rs 15 000 pour le contribuable sans personne à sa charge.

- De Rs 12 000 à Rs 15 000 pour le contribuable ayant une personne à sa charge.

- De Rs 6 000 à Rs 10 000 pour chacune des deux personnes additionnelles à sa charge.

Déduction pour les employés de maison

Les personnes ayant des employés de maison peuvent déduire le montant des salaires qui leur sont versés de leurs impôts sur le revenu jusqu'à hauteur maximale de Rs 30 000.