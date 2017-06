Algérie: Début des épreuves du bac demain à l'échelle nationale

Dans l'objectif d'assurer la sécurité des épreuves, la Gendarmerie nationale a élaboré pour la circonstance un plan de sécurité spécial pour ces examens en mobilisant les moyens humains et matériels pour le bon déroulement des épreuves. Les centres d'impression des sujets des épreuves seront ainsi sécurisés et les brigades de la sécurité routière de la Gendarmerie nationale renforcées au niveau des différentes routes nationales, communales et de wilayas, notamment celles débouchant sur les zones urbaines avant et pendant le déroulement des examens.

Afin d'assurer le bon déroulement des épreuves, toutes les mesures nécessaires ont été prises par le ministère de l'Education et tous les secteurs concernés. La sécurisation de cet examen commence, selon la ministre du secteur, au niveau de l'Office national des examens et concours (Onec), lequel a bénéficié cette année d'une remise à niveau grâce aux moyens financiers consentis par les pouvoirs publics pour ce faire. Cette sécurisation se fera, entre autres, à travers l'interdiction des téléphones portable, des outils numériques, des écouteurs, des antisèches... en sus d'autres dispositions confidentielles, a dévoilé Mme Benghabrit, notant que tout est fin prêt pour ce rendez-vous pour lequel les enseignants sont déjà convoqués.

Copyright © 2017 La Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.