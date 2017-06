Madagascar: Importance du Sénat - Honoré Rakotomanana démontre !

A cet effet, l'équilibre des pouvoirs revêt un caractère indispensable. Il n'est pas loisible qu'une unique chambre décide de l'adoption ou non d'un projet ou d'une proposition de loi. Par voie de conséquence, les échanges et la concertation entre les parlementaires sont importants à travers le système des navettes », a-t-il avancé.

Bicamérisme. La journée d'hier était également une autre occasion pour le numéro Un du Sénat de réitérer ce qu'il a affirmé lors de la signature de la coopération parlementaire avec le gouvernement allemand et la fondation Friedrich Ebert Stiftung (FES). Il estime que le bicamérisme fait partie des garanties de la démocratie et de l'Etat de droit. « Madagascar est un pays démocratique.

D'après les informations qui nous ont été communiquées, cette initiative a été prise « afin de permettre aux citoyens de rencontrer leurs élus et de découvrir les missions du Parlement ». Différents stands d'informations sur les fonctions respectives des deux chambres y ont été mis en place. Par ailleurs, des débats ont eu lieu et ont été axés sur la décentralisation, avec le Sénat et sur la redevabilité, avec l'Assemblée nationale. Pour Honoré Rakotomanana, président du Sénat, « ce genre de rencontre favorise et renforce la cohésion et la réconciliation nationales ».

Nombreux citoyens ignorent encore le rôle et les responsabilités du Parlement. C'est dans cette optique que le PNUD (Programme des Nations-Unies pour le Développement) - à travers le Fonds des Nations-Unies pour la Consolidation de la Paix - a organisé hier la journée « portes ouvertes : dialogue entre les parlementaires et le peuple » qui a eu lieu à la Bibliothèque nationale.

