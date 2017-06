Madagascar: Amen Communication - Bolo, Bambs, Mr Sayda et Jess Flavy One animeront le Clash Bac

Pour sa 3e édition, l'émission Clash Bac, produite par Amen Communication, sera diffusé sur sept chaînes de télévision. La boisson gazeuse Caprice les soutient pour que les révisions en vue des examens du Bac se passent mieux.

Réviser en musique, en chanson ou plutôt grâce au rap. Cela fait trois éditions maintenant que Amen Communication organise la session Clash Bac, un concept innovant qui allie rap et enseignement, car avec ces fiches en musique, les élèves ont de quoi se remémorer les leçons.

L'idée est ingénieuse, et grâce au charisme de Bolo, le programme rencontre du succès. Cette année, Caprice rejoint les autres partenaires et sponsors de la cinquantaine d'épisodes qui seront diffusées sur sept chaînes de télé : TVM, TV Plus, MaTV, Record, Kolo TV, RTA et Viva TV. Les diffusions seront programmées du 19 juin au 24 juillet. Ensuite, place aux examens du baccalauréat.

Artistes. Cette année, le Clash Bac verra la participation de quelques autres artistes. Rappeurs, slameurs et stars des ados du moment, ils vont tous se relayer pour aider à leur manière les élèves à réviser en vue de passer le Bac. Et cela dans toutes les matières. Bolo, Bambs, Mr Sayda, Jess Flavy One, Jess Lion, Big Jim Dah et Roy Slam... tous seront là.