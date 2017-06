Madagascar: Atallah Béatrice - Cap sur Lomé

La passation de la présidence de la CMF entre le ministre des Affaires étrangères malgache et son homologue arménien se tiendra au cours de ce rendez-vous. Atallah Béatrice rencontrera de hautes personnalités techniques et politiques du gouvernement togolais. Il sera également prévu que le chef de la délégation remettra les pré-requis techniques et matériels pour la tenue de ladite conférence.

Le chef de la diplomatie malgache, non moins présidente de la Conférence Ministérielle de la Francophonie (CMF), Atallah Béatrice, s'est envolée hier soir pour Lomé, capitale du Togo. Elle dirige une délégation qui assurera le suivi des préparatifs techniques et logistiques de la 33e Conférence Ministérielle de la Francophonie qui, à titre de rappel, s'y tiendra du 24 au 27 novembre 2017.

