Madagascar: Trail de l'Ile Rouge - Les sœurs Gotz domine chez les femmes

Cette année, ce seront trois associations basées à Antsirabe, Ambositra et à Mangily qui recevront des kits scolaires, ordinateurs, chaussures et autres vêtements destinés pour la plupart aux enfants. La première d'entre elles à recevoir les lots est l'association Fitsinjo qui scolarise quelque 200 enfants des rues d'Antsirabe.

Après un réveil matinal, et un petit déjeuner copieux généreusement garni des produits de l'entreprise Socolait, le peloton n'attendait plus qu'une chose ... débuter l'épreuve par cette première étape. Mais avant cela et comme chaque année depuis 2015, l'orientation solidaire de ce trail unique à Madagascar permet à quelques associations de bénéficier des généreux dons des coureurs.

