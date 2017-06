Afrique de l'Ouest: Force du G5 Sahel - la France confrontée aux réticences des Etats-Unis à l'ONU

Paris met aussi la pression sur ses alliés anglo-saxons en rappelant que l'Amisom, force africaine luttant contre les shebabs en Somalie, doit être renouvelée début juillet et qu'elle coûte 600 millions de dollars par an.

Pour une fois, les rapports de force sont inversés au Conseil de sécurité. Les Chinois, les Russes, les membres africains et européens soutiennent le texte porté par Paris. Mais ce sont les Américains et leurs alliés britanniques qui refusent le principe d'une résolution.

C'était sans compter l'opposition des Américains et des Britanniques qui reconnaissent l'importance de lutter contre le terrorisme au Sahel, mais refusent pour l'instant de mettre la main au portefeuille. Paris a proposé un nouveau texte vendredi 9 juin, qui précise les groupes terroristes visés par cette force et reconnus par l'ONU. Les négociations continuent en coulisse. La France espère toujours un vote en début de semaine prochaine.

