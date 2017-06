Afrique du Sud: Winnie Mandela ne «reconnaît plus l'ANC»

CIC @Julius_S_Malema and EFF Officials laying charges against Gigaba and others at Joburg Central Police Station #TransnetCorruption pic.twitter.com/gln1wn8lpq

Des propos rares de la part de l'ex-femme de Nelson Mandela. Bien que députée du parti au pouvoir, elle s'est peu à peu retiré de la vie publique. Mais ces derniers mois, elle semble avoir joint sa voix à celles des vétérans du parti qui critiquent de plus en plus ouvertement le président sud-africain Jacob Zuma.

Jusqu'à présent discrète, Winnie Madikizela-Mandela ne cache plus sa déception. « Je ne reconnais plus l'ANC (Congrès national africain, le parti au pouvoir) », a-t-elle confié à la presse.

Winnie Madikizela-Mandela, l'ex-femme de Nelson Mandela, sort de son silence. L'ANC d'aujourd'hui n'est plus le mouvement de libération que j'ai connu, affirme-t-elle dans une rare interview à un quotidien sud-africain. Des propos tenus alors que le parti au pouvoir est en pleine crise, déchiré entre factions qui soutiennent et s'opposent au chef de l'Etat Jacob Zuma.

