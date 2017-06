Libye: Les Emirats arabes unis brisent un embargo sur les armes

Dans le rapport, les experts des Nations unies ont remonté la piste de livraisons des armes dont des hélicoptères de combat fabriqués au Belarus jusqu'aux Emirats arabes unis. Et comme preuve d'une enquête menée sur le terrain, ils ont présenté des photos montrant leur présence sur l'une des bases aériennes contrôlée par les forces de l'ANL. Il s'agit de la base d'al-Khadim, dans l'est de la Libye, bastion du maréchal Khalifa Haftar.

Les autorités parallèles libyennes autoproclamées dirigées par le maréchal Khalifa Haftar refusent toujours de reconnaître le Gouvernement d'union nationale (GNA) basé à Tripoli et appuyé par la communauté internationale dont l'ONU. Leurs forces contrôlent désormais les villes et bases militaires importantes dans la zone sud de la Libye.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.