Ile Maurice: Rita Venkatasamy porte la Culture Chagossienne au Canada

Cet événement a été rendu possible grâce à initiative du Bureau du Défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick, en collaboration avec l'éducation permanente de l'Université de Moncton, au Canada. L'évènement se tient du 25 au 30 juin prochain.

Cette année marque aussi le 150ème anniversaire du Canada. Pendant le cours, le droit de l'enfant de préserver son identité d'après l'article 8 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE) sera examiné. Il sera aussi question du droit des enfants des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone de professer et de pratiquer leur propre religion ou d'employer leur propre langue. «Ce sont des articles de la CIDE qui sont souvent mis de côté. On parle de la revendication de Maurice sur les Chagos, mais pas des droits des enfants chagossiens», souligne Rita Venkatasawmy. Pour rappel, elle s'était rendue à Agaléga l'année dernière pour voir les conditions de vie des enfants sur l'île.

