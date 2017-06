Ile Maurice: La viande bovine plus chère à partir de lundi

Depuis la levée de l'interdiction sur l'importation de la viande bovine, Socovia a retrouvé sa position de plus gros importateur de Maurice. La Mauritius Meat Authority, qui importait pendant la période de crise de la fièvre aphteuse, ne le fait plus.

Si les consommateurs et les bouchers ne voient pas cette augmentation d'un bon œil, d'autres acteurs du secteur confirment qu'il n'y a pas d'autre alternative «Le prix du bœuf sur pattes est passé de Rs 77 par kilos à Rs 95 par kilos en quelques mois. L'importateur n'a pas d'autres choix que de répercuter cette hausse sur le prix de vente» dit-on dans le milieu. D'ailleurs, le fait que Socovia importe des bovins en grande quantité par voie maritime est un plus. Chaque cargaison compte entre 1600 à 1700 têtes de bétail. Avec un tel nombre, il est facile pour l'importateur d'amortir ses coûts. « De plus, si Hussein Pirbacosse avait privilégié la voie aérienne pour son importation, le prix ne serait pas abordable du tout» explique un professionnel du domaine.

