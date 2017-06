Tunisie: Au cœur d'une idéologie aveugle

Oser affronter les textes

Pour le président de la Ligue tunisienne pour la culture et la pluralité et l'un des fondateurs de l'Islam politique en Tunisie, Hamida Ennaifer, la pensée religieuse est appelée à évoluer car elle est aujourd'hui otage de deux visions intenables. La première est celle qui consiste à considérer le fait religieux comme quelque chose de totalement abstrait se résumant à la prière et à l'observation du jeûne, etc. La deuxième est celle qui tend à appréhender le fait religieux comme un simple comportement social hérité sur des générations. Hamida Ennaïfer regrette que les musulmans n'aient pas engagé une réflexion profonde sur une approche globale de la religion. Une réflexion qui inclurait les autres connaissances comme la philosophie et autres sciences. Ennaïfer se remémore les propos du penseur algérien Malek Bennabi qui a dit en 1971 : « Nous vivons dans une époque dangereuse qui nécessite des changements révolutionnaires. Soit nous engageons nous-mêmes ces changements, soit la nature de l'époque nous imposera un changement de l'extérieur».

C'est là qu'intervient Abdelmajid Najjar, président du Centre international de recherches et consultations scientifiques, pour dire tout le mal qu'il pense du système éducatif dans le monde arabe en ce qui concerne l'apprentissage de la religion. Il considère que l'éducation a été l'un des éléments qui ont favorisé l'émergence d'un extrémisme violent. Selon lui, l'éducation religieuse dans le monde arable souffre de lacunes tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Sous nos cieux, il dénonce l'absence ou presque d'une éducation religieuse dans les écoles et les lycées. «Très peu d'entre nous ont réellement appris la religion sur les bancs de l'école, lance-t-il. A-t-on appris à l'école les notions de mécréance (kouffr) par exemple ?». Comme la nature a horreur du vide, internet et la télévision par satellite se sont chargés d'injecter des notions erronées basées sur l'alliance et le désaveu (Al-Wala Wa Al-Baraâ). Alliance avec les «vrais musulmans» et désaveu de l'autre, qui, selon leur optique, est non musulman, donc mécréant. Sur le plan quantitatif, Najjar cite l'exemple de l'Arabie Saoudite, qui prodigue un enseignement religieux très dense mais orthodoxe, excluant toutes les autres sciences, coupé de la réalité sociale et basé principalement sur l'apprentissage, sans réflexion, des textes.

Tout comme les extrémistes choisissent exclusivement les «hadiths» et versets qui prêtent à équivoque (contenant une certaine dose de violence), les imams et les éducateurs religieux, dans un souci de donner une image étincelante de l'Islam, éludent ces problématiques et sélectionnent à leur tour toutes les sourates et «hadiths» appelant à la paix. Selon Abdelmajid Najjar et Sami Brahem, chercheur au Centre de recherches et études économiques et sociales, c'est une erreur fondamentale. «Le gentil imam qui prêche le vendredi en répétant que l'Islam est une religion de paix et d'amour contribue lui aussi au ridicule, explique Sami Brahem. Je crois qu'il faut au contraire affronter ces textes qui sèment le doute et expliquer leur véritable sens».

Les fondements de la pensée jihadiste

Chercheur en anthropologie religieuse et politique, Mohamed Hadj Salem a tenté de faire un portrait-robot de l'idéologie jihadiste. Une idéologie qui, comme toutes les autres, cherche à atteindre des objectifs politiques. Selon ses conclusions, sa force est de se baser sur une ou deux idées centrales en excluant sciemment toute autre idée. Hadj Salem appelle cela «la scotomisation» qui se résume en l'idée d'alliance et de désaveu. Afin de renforcer cette scotomisation, les idéologues de l'extrémisme nourrissent leurs adeptes d'une lecture rigoriste des textes coraniques et de la «sunna».

«Le jihad a fait l'objet de quatre versets et de deux hadiths, note-t-il. Mais les idéologues de l'extrémisme violent tendent à amplifier leur portée et donne ainsi une légitimité divine aux auteurs de ces violences ».

Fait intéressant que mentionne Mohamed Hadj Salem, les jihadistes clament haut et fort leur rupture avec la civilisation contemporaine, mais font usage des outils techniques du progrès (internet, chimie... ).

Plus tragique selon le chercheur, les méthodes de recrutement et séduction de ces groupes traduisent l'échec de nos sociétés modernes. Les messagers de la mort s'adressent souvent aux individus et non aux groupes. «Ils présentent un modèle qui rassure psychologiquement les personnes endoctrinées, explique-t-il. Ils font du jeune un élément essentiel de leur quête». Chose que malheureusement, notre société moderne échoue selon lui, à faire. «Les cités populaires sont, à cet égard, de vraies bombes à retardement, dit-il. Dans ces cités, le jeune est carrément marginalisé». Pour illustrer ses propos, le chercheur cite le chanteur de rap Weld El 15 qui dit dans l'une de ses chansons : «Cette cité est Kandahar, Ras le bol, ma main gauche est Satan, ma main droite est Abu Iyadh». Selon lui, ce couplet résume deux penchants dangereux pour les jeunes de ces quartiers défavorisés. Les chercheurs ont démontré que la carte de la pauvreté et de la marginalisation correspondait à la carte de la radicalisation.

Toutefois, Slaheddine Jourchi insiste sur le fait qu'il est très possible de renvoyer les idéologues de la terreur à leurs contradictions. «D'ailleurs, les jihadistes, au fur et à mesure qu'ils évoluent, se divisent encore plus», conclut-il.