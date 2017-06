Tunisie: Un casting et une histoire prometteurs

L'apparition d'autres personnages de différentes classes sociales va créer tout au long des 15 épisodes des tensions et des animosités.

*A travers cet axe principal, le feuilleton retrace le quotidien du Tunisien et pose un regard tendre et juste sur notre société à travers le prisme du combat interminable entre le bien et le mal mais, heureusement, l'amour l'emporte toujours.

Le scénario de «Lemnara» est écrit depuis un moment, mais il a été revisité dans un atelier d'écriture où on retrouve des noms comme Hatem Maroub et Mehdi, plus connu dans les milieux du rap sous le nom de DJ Costa.

Quant au casting, il réunit les plus importantes têtes d'affiche tunisiennes entre acteurs de théâtre, de cinéma et du petit écran, dont Fethi Haddaoui, Khaled Houissa, Leila Toubel, Fatma Ben Saiden, Atef Ben Hassine, Moncef Dhouib, Taoufik El Ayeb, Jamel Madani, Noomen Hamda, Chekra Rammeh, Adelmonoom Chouayet, Slah Msaddek, Khaled Kouka et Mohamed Hédi Moumen, deux de nos plus beaux talents vivant en France, Jamila Chihi, Oumaïma Ben Hafsia... On verra pour la première fois le chanteur Akram Mag et on assistera également au retour de Salwa Mohamed à l'écran.

Le feuilleton «Lemnara» a pour structure, comme l'explique Atef Ben Hassine, «le conflit entre trois espaces, trois décors : la Cité, le monde rural, et les quartiers populaires, c'est-à-dire l'underground de la ville. Ces trois espaces contiennent des histoires qui vont conduire le feuilleton. C'est une histoire qui a un traitement différent selon une nouvelle vision qui veut que la ville est en train d'être «ruralisée» et que le monde rural est en train de devenir urbain dans tout ce qui touche aux rapports sociaux, à l'amour, à la haine, entre autres. Ce feuilleton est également traversé par un axe positif pour donner un peu d'espoir au spectateur, car malgré tout ce que notre pays traverse, il y a une minorité qui continue à fournir des efforts et à travailler honnêtement».

Ce soir, les téléspectateurs découvriront le fruit de tant de mois de travail que le réalisateur-comédien a vécus pleinement. «C'est une expérience que j'ai vécue dans la sérénité parce que je suis riche de mon expérience dans la direction d'acteurs. Cela m'a permis d'être très proche de la réalisation et du cadre».