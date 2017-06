Tunisie: Bientôt la carte d'identité et le passeport biométriques

La carte biométrique, qui deviendra dans le futur le support de l'identifiant unique de son porteur, entretient un lien organique avec le passeport biométrique encore en devenir. D'entrée de jeu, le ministre fait valoir l'objectif ultime d'uniformiser le système d'identification par la mise en place de la carte d'identité et du passeport biométriques.

En revanche, la révision législative des dispositions en vigueur ne portera pas sur l'adresse qui sera maintenue obligatoirement sur le nouveau format biométrique, avertit encore le ministre. D'ailleurs, et à la lumière des expériences comparées, des pays comme la France ou le Portugal maintiennent l'adresse sur le document officiel.

A ce titre, au cours du débat parlementaire, le député Naoufel Jammeli a proposé d'insérer l'adresse postale sur la puce électronique et non pas sur la carte elle-même. Autrement dit, elle sera non visible à l'œil nu.

La fiche civile

La vidéosurveillance urbaine présente un autre programme phare à mettre en œuvre. Progressivement, des caméras de surveillance seront installées d'abord sur les places publiques et dans les zones sensibles de la capitale. L'expérience s'étendra à quelques villes.

Des dispositifs de surveillance de pointe dotés d'un système de reconnaissance faciale et des matricules minéralogiques.

La fiche d'état civil est l'autre volet sur lequel le ministre a présenté un aperçu qui consiste à reconnaître à partir des empreintes l'identité de la personne. En projet, la mise en place d'un système de traitement électronique des empreintes. Objectif, archivage de 11 millions d'empreintes en back office.

Au cours de cette séance matinale assez brève, le ministre a déroulé les programmes imminents que le département s'apprête à mettre en œuvre, en défendant la nouvelle vision qui les sous-tend. Bien plus que d'optimiser les services de sécurité ou de faciliter la vie du citoyen, la modernisation de l'approche est bien nette, pour s'être dégagée, enfin, de l'obsession sécuritaire. Ainsi sur la bâtisse grise et austère de l'Avenue un air frais et vivifiant semble avoir soufflé.