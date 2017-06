Tunisie: Comme on se retrouve

Chaque épreuve, chaque événement invitent toujours à penser que la sélection reste le plus important levier du football tunisien.

C'est une réflexion, une exigence pour lesquelles tous les amoureux du foot se mobilisent. Le constat ne trompe pas: les principes doivent subsister quelle que soit la valeur de l'adversaire et quel que soit le niveau de l'équipe. La sélection aurait toujours besoin d'évoluer et de s'ouvrir à des choses nouvelles.

Toujours est-il que l'on a toujours envie de voir l'équipe de Tunisie et ses principaux acteurs dépasser le stade des promesses. On aurait besoin aujourd'hui de consolider l'espoir, de consacrer les vraies valeurs du football, de réhabiliter les vertus et de remettre l'équipe à sa juste place. La nature et le mode de la compétition actuelle en sont la parfaite illustration.

L'histoire a souvent montré que les épreuves par lesquelles passe la sélection se suivent et ne se ressemblent pas. Il n'en demeure pas moins que lorsqu'on évoque l'Egypte comme adversaire, on pense à tout ce que l'équipe de Tunisie est censée accomplir, même au-delà de ce qui est permis. Le surpassement, la générosité dans l'effort sont autant d'ingrédients à l'occasion d'un match comme celui de demain. Ce genre de rencontre ne conditionne pas seulement le présent, mais aussi l'avenir. De surcroît, celui des deux protagonistes. C'est un rendez-vous qui ne manque pas aussi de ressusciter le passé et l'épopée des grands joueurs et des grandes équipes.

Une notion exigeante et combative

On n'évolue pas certainement pour le seul fait de changer, et encore moins pour déclencher n'importe comment un retour de situation. Mais, au contraire, pour adopter tout ce qui devrait se faire aux prédispositions naturelles des joueurs. Maâloul s'est souvent revendiqué comme un entraîneur qui sait mettre à profit l'effectif dont il dispose. Il se voit en meneur d'hommes accordant une importance particulière aux relations humaines. Et surtout le style et l'ambiance qui vont avec. Pour lui, l'union sacrée ne relève pas seulement des bons sentiments, c'est une notion exigeante, combative. Ce qui paraît encore plus certain, c'est que là où il passe, on sent le vestiaire revivre avec lui. Qu'il a en somme un pouvoir d'attraction sur les joueurs et ceux qui l'accompagnent dans sa mission.

Il faut dire que l'avènement de chaque épreuve représente une étape captivante pour le nouveau sélectionneur. Il tourne une page et il en ouvre une autre. Mais de là où il est, il impulse souvent une dynamique faite surtout d'idées et de développement de tout un projet sportif.

Il y a aujourd'hui en sélection toute une mobilisation tournée vers la recomposition des priorités et la défense des valeurs. Pour autant, Maâloul s'interdit de passer l'éponge sur ce qui a été déjà accompli. Ce qu'il n'est pas et ce qu'il ne sera jamais près de faire.

La sélection est-elle prête aujourd'hui à bâtir son destin ? A bousculer ses limites ? A extraire le meilleur d'elle-même ?

On voit d'ores et déjà les joueurs et leur entraîneur obsédés par le moindre détail, assoiffés de défis et de victoires. Mais en même temps, on aimerait qu'ils dégagent autant de force que de talent. Qu'ils progressent et qu'ils soient conscients de la particularité de leur tâche dans un match aussi important. La confirmation d'une pareille dynamique ne peut se traduire qu'à travers une trajectoire ascendante, susceptible de soulever une réelle prise de conscience et entraîner une mobilisation de tous les instants. Cela suppose de ne pas en rester à la seule sphère du jeu ordinaire et passif, mais de comprendre le sens d'une confrontation, d'une épreuve au regard des contraintes et des obligations de jeu.

Alors commençons par évacuer les problèmes de forme qui arrivent à tout moment et qui concernent toutes les équipes, bonnes ou mauvaises, pour retenir dans cette équipe de Tunisie quelque chose de plus intéressant et de plus significatif: le plaisir de voir une équipe où tout le monde pousse, où tout le monde va au bout de ses intentions. Le plaisir aussi de voir une approche centrée sur les trajectoires individuelles et collectives, développer des méthodes captivantes, rendre moins visibles les aléas du football qui risquent de surgir à tout moment, exprimer des attentes élevées.

Finalement une équipe d'attaque ou de gestion de situation? Plutôt réaliste où tout le monde se retrouve. L'impact ne devrait pas être négligeable et le rôle devrait sonner vrai. Bien dans le ton, bien dans le match. Bien dans la peau aussi. Et ... trop tourné vers l'exploit.