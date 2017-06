Sénégal: Les chrétiens appelés à un engagement politique plus affirmé

"Nous ne pensons pas proposer des candidats, mais nous pensons soutenir des candidats. Et c'est là la différence. On demande aux chrétiens d'aller se battre là où ils sont et on leurs soutiens pour leur promotion et leur leadership", a-t-il insisté.

Les chrétiens doivent se donner les moyens de jouer un plus grand leadership et arriver "à être là où les grandes décisions se prennent", a dit le président du MAC 20, une structure nationale portée sur les fonts baptismaux en février dernier à Mbour pour accompagner les chrétiens dans l'engagement politique.

"Même si nous sommes chrétiens minoritaires, nous voulons que cet engagement soit beaucoup plus massif que cela. Il y a des chrétiens engagés dans les partis politiques, mais il n'y a pas de leadership", a-t-il déploré, samedi, lors d'un forum sur le thème "Engagement politique chrétien et le leadership".

Mbour — L'engagement politique des chrétiens du Sénégal demeure "faible et timide", juge le président du Mouvement autonome chrétien pour le développement durable (MAC 20), Emile Daly Diouf, appelant ses coreligionnaires à s'impliquer davantage en vue d'assumer un plus grand leadership au sein des partis politiques.

